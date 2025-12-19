MLC se dispara en mercado informal mientras dólar y euro ignoran tasa flotante del régimen cubano

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este viernes con movimientos dispares: el MLC subió hasta los 315 pesos cubanos (CUP), mientras el dólar estadounidense (USD) y el euro (EUR) se mantuvieron sin variaciones, en 440 CUP y 480 CUP, respectivamente.

La tendencia se produce en el segundo día de aplicación del nuevo esquema de tasa flotante oficial, impulsado por el Banco Central de Cuba (BCC), que pretende acercar las cotizaciones estatales al mercado real.

Tasa de cambio informal en Cuba Viernes, 19 Diciembre, 2025 - 10:47

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 440 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 315 CUP

Pese a la expectativa inicial, las nuevas cifras del BCC no han logrado alterar el comportamiento del mercado informal, que sigue marcando el pulso real de la economía cubana.

Evolución de la tasa de cambio

Según el medio independiente elTOQUE, las divisas mantienen valores similares desde inicios de semana, reflejando una aparente estabilidad tras el anuncio gubernamental.

Equivalencia de billetes (dólar estadounidense):

1 USD = 440 CUP

5 USD = 2,200 CUP

10 USD = 4,400 CUP

20 USD = 8,800 CUP

50 USD = 22,000 CUP

100 USD = 44,000 CUP

Equivalencia de billetes (euro):

1 EUR = 480 CUP

5 EUR = 2,400 CUP

10 EUR = 4,800 CUP

20 EUR = 9,600 CUP

50 EUR = 24,000 CUP

100 EUR = 48,000 CUP

200 EUR = 96,000 CUP

500 EUR = 240,000 CUP

“Tasa flotante” sin flotar

El Banco Central aseguró que la tasa flotante se actualizaría a diario “según las condiciones del mercado”, pero en la práctica, el segundo día del nuevo modelo no muestra cambios.

El dólar oficial se mantiene en 410 CUP, el euro en 480,77 CUP y el MLC ronda los 300 CUP, cifras casi idénticas a las del circuito informal.

Analistas consultados señalan que el gobierno no ha logrado introducir liquidez ni confianza en el sistema, por lo que los ciudadanos continúan recurriendo a los cambistas particulares.

“Publican cifras, pero nadie puede comprar”, comentó un usuario en redes sociales, reflejando la frustración general ante la falta de acceso a divisas en bancos y CADECA.

Críticas y desconfianza

En plataformas oficiales como Cubadebate, cientos de internautas reaccionaron con ironía a las nuevas tasas, calificándolas de una “reedición estatal” del mercado negro.

“Tanto criticar a elTOQUE para terminar igual”, escribió un comentarista, mientras otro se preguntaba: “¿Dónde puedo comprar dólares a 410?”.

El Programa de Estabilización Macroeconómica del régimen busca avanzar hacia una eventual unificación cambiaria, pero enfrenta escepticismo por la falta de transparencia y la escasez de efectivo.

Con un salario promedio equivalente a 16 dólares mensuales al tipo oficial, los cubanos continúan dependiendo del mercado informal para acceder a divisas y productos básicos.

Una validación del mercado paralelo

La entrada en vigor de la tasa flotante, más que un intento de control, parece una validación implícita del mercado informal, que durante años ha reflejado el valor real del peso cubano.

Sin reformas estructurales, ni garantías de liquidez, la medida podría convertirse en otro parche dentro de un modelo económico agotado y desconectado de la realidad cotidiana del país.