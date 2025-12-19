Los mejores memes sobre la tasa flotante en Cuba: humor en tiempos de crisis económica

Vídeos relacionados:

La nueva tasa de cambio flotante anunciada por el Banco Central de Cuba (BCC) ha provocado una auténtica avalancha de humor en redes sociales. Desde Facebook hasta X (antes Twitter), los cubanos han encontrado en los memes la mejor manera de expresar su incredulidad, burla y hastío ante una medida que, lejos de generar confianza, ha sido recibida como una copia del mercado informal que el propio régimen había intentado desacreditar.

El medio independiente El Toque abrió la jornada con un meme inspirado en Star Wars, donde Darth Vader (el BCC) le revela a Luke Skywalker (El Toque): “¡Yo soy tu padre!”. La publicación, compartida miles de veces, resume con humor lo que muchos interpretan como una rendición del Estado ante la evidencia del mercado cambiario real.

La página El Pelotazo también aportó su dosis de ironía con varios memes. En uno de ellos, el personaje de Mr. Bean aparece copiando en un examen con el texto “Clic derecho > Copiar > Pegar”, en clara alusión a que el Banco Central simplemente replicó las tasas que venía publicando El Toque.

En otro, ridiculiza al vocero oficialista Humberto López por haber atacado al medio independiente poco antes de que el BCC adoptara prácticamente su misma tasa.

El periodista Edmundo Dantés Junior ironizó sobre el caos monetario con su publicación “2026: año de las cinco tasas en Revolución”, donde enumera las que hoy coexisten en la economía cubana: 1x24, 1x120, la flotante, la de El Toque y la del MLC. Su comentario se viralizó entre los internautas que ven en esta proliferación de tipos de cambio una metáfora del desorden económico nacional.

Desde la sátira más política, el grupo Memes Abeja Cuba se burló de los voceros oficialistas que acusaban a El Toque de “inducir la inflación”. En su imagen, tres payasos representan a esas “clarias” mediáticas, con un texto que celebra irónicamente que “la dictadura les volvió a dar en la cara”.

En X, el usuario Ñango Leyva convirtió la noticia en arte satírico con una ilustración que muestra un inodoro flotando sobre el mar, acompañada del mensaje “Ya tienes tasa flotante #CubaEstadoFallido #SOSCuba”. La imagen, compartida decenas de veces, simboliza lo que muchos cubanos sienten: que el país se hunde mientras el gobierno insiste en que “flota”.

La desconfianza general quedó reflejada también en la cuenta Habanero Memes, que publicó una imagen viral de Susely Morfa con la frase: “¿Quién se va a guiar por la tasa flotante que va a publicar el banco?” y la respuesta contundente: “¡Nadie!”.

El humor ha funcionado como válvula de escape ante el desconcierto que generó la medida. En los propios espacios oficiales, los comentarios reflejan el tono general: “Tanto criticar al Toque para terminar igual”, “Le quitaron el nombre, no la tasa”, o “Ahora sí tenemos una tasa flotante, porque flota todo menos el salario”.

Desde este 18 de diciembre, el país opera con tres segmentos cambiarios: uno a 1x24 para servicios estatales, otro a 1x120 para entidades con ingresos externos, y un tercero “flotante” para el sector privado y personas naturales, que arrancó con 410 CUP por dólar y 481,42 CUP por euro. Las cifras son prácticamente idénticas a las del mercado informal, donde el dólar se mantiene en torno a los 440 CUP.

El Banco Central asegura que la tasa flotará según la oferta y la demanda y se publicará diariamente, pero las limitaciones de acceso a divisas y la falta de credibilidad institucional hacen que muchos la vean como un movimiento temporal y cosmético. Mientras tanto, el pueblo cubano sigue haciendo lo que mejor sabe: reírse de su tragedia. Porque, al final, la risa sigue siendo la única moneda fuerte del país.