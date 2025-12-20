Agregan nombre de Trump al Kennedy Center de Washington D.C.

Vídeos relacionados:
El nombre de Donald J. Trump fue agregado a la fachada del histórico Kennedy Center de Washington D.C., gran centro de las artes que ha estado en el centro de la política cultural del trumpismo.
La decisión fue tomada por el patronato de la institución cuyos miembros fueron nombrados por Trump en febrero, aduciendo que el Kennedy Center era parte de la agenda woke, informó El País.
El viernes cuatro operarios se pusieron manos a la obra y agregaron a la fachada del edificio el nombre del presidente para que el centro pase a llamarse The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.
El ahora Trump y Kennedy Center alberga 2,000 eventos al año, y entre sus varias salas destacan la de la sinfónica (2,500 personas) y el teatro de ópera (2,300).
La decisión del renombramiento omitió al Congreso que nombró la institución en 1964, por lo que no queda clara la legalidad de la maniobra.
Recientemente, Trump tomó otra decisión polémica: decretó que los parques nacionales de Estados Unidos sean gratis el día de su cumpleaños, mientras elimina la entrada libre en jornadas simbólicas para la comunidad negra como el Día de Martin Luther King Jr. y Juneteenth, que recuerda el fin de la esclavitud en el país.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.