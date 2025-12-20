Negociadores de EE.UU. y Rusia se reúnen en Florida para nuevas conversaciones sobre Ucrania

Contactos anteriores se celebraron a fines de noviembre en el club de golf de Witkoff, en Hallandale Beach

Funcionarios de Estados Unidos y Rusia mantuvieron este sábado en Florida una nueva ronda de contactos sobre la guerra en Ucrania, como parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por concretar un acuerdo que acabe con el conflicto iniciado con la invasión rusa en febrero de 2022.

El encuentro en Miami se produce un día después de que delegaciones estadounidenses se reunieran con representantes de Ucrania y de países europeos para discutir un plan de paz que ha generado expectativas moderadas sobre una posible salida negociada.

Según una fuente rusa citada por Reuters, el enviado especial del Kremlin, Kirill Dmitriev, llegó a la ciudad floridana para sostener conversaciones con el emisario estadounidense Steve Witkoff y con Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, había señalado que podría sumarse a las reuniones.

Contactos anteriores entre las partes se celebraron en el club de golf de Witkoff en Hallandale Beach, también en el área de Miami.

Funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Europa informaron esta semana de avances en torno a posibles garantías de seguridad para Kiev, aunque no está claro si esas condiciones serían aceptables para Moscú.

Una fuente rusa indicó que estaba descartado cualquier encuentro directo entre Dmitriev y negociadores ucranianos.

Desde Kiev, el presidente Volodímir Zelenski afirmó este sábado que Ucrania respaldaría una propuesta estadounidense de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, siempre que ello facilite nuevos intercambios de prisioneros y abra el camino a reuniones entre líderes nacionales.

Zelenski precisó que la iniciativa contempla un encuentro entre asesores de seguridad nacional de los tres países.

Pese a los esfuerzos diplomáticos, informes de inteligencia de Estados Unidos advierten que el presidente ruso, Vladímir Putin, mantiene la intención de capturar toda Ucrania, según fuentes familiarizadas con esos reportes.

Esta evaluación contradice a algunos funcionarios estadounidenses que sostienen que Moscú podría estar dispuesto a negociar la paz.

Putin no ofreció señales de compromiso durante su conferencia anual de prensa en Moscú, donde reiteró que las condiciones rusas para terminar la guerra no han cambiado desde junio de 2024.

Entre ellas figuran la renuncia de Ucrania a ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la retirada total de las fuerzas ucranianas de cuatro regiones que Rusia reclama como propias.

Kiev ha rechazado ceder territorios que las fuerzas rusas no han logrado ocupar, tras casi cuatro años de guerra.

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, informó que las delegaciones de Estados Unidos y Europa acordaron el viernes continuar sus esfuerzos conjuntos y avanzar en los próximos pasos, tras consultas celebradas en territorio estadounidense.

Rubio reconoció que se han registrado avances, pero advirtió que aún queda un largo camino por recorrer y que no está garantizado que se logre un acuerdo antes de que finalice el año.