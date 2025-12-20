Tensión máxima: EE.UU. confisca otro buque frente a costas de Venezuela

Vídeos relacionados:

Estados Unidos interceptó e incautó un barco frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales, en una operación liderada por la Guardia Costera, informaron a Reuters tres funcionarios estadounidenses este sábado bajo condición de anonimato.

La acción ocurre días después de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo total y completo” contra “todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”.

Reuters señala que esta sería la segunda incautación de un petrolero cerca de Venezuela en las últimas semanas y que se produce en medio de una gran concentración militar estadounidense en la región.

Según los funcionarios citados, no se precisó el lugar exacto donde se desarrolla la operación.

Reuters indicó que la Guardia Costera y el Pentágono remitieron preguntas a la Casa Blanca, que “no respondió de inmediato” a una solicitud de comentarios.

La agencia añadió que, desde la primera incautación de un petrolero sancionado, se habría producido un “embargo efectivo”, con buques cargados con millones de barriles de petróleo permaneciendo en aguas venezolanas para no exponerse a ser confiscados; y que, a partir de esa primera acción, las exportaciones de crudo venezolano habrían caído drásticamente.

En el contexto del transporte de crudo, Reuters explicó que, aunque muchos buques que recogen petróleo en Venezuela están sancionados, hay otros —incluidos algunos que transportan crudo vinculado a Irán o Rusia— que no lo están, y mencionó que empresas como la estadounidense Chevron trasladan petróleo venezolano en barcos propios “autorizados”.

El despacho también señala que China es el mayor comprador de crudo venezolano y cita estimaciones de analistas sobre el volumen de envíos en diciembre.

Reuters recordó además que, desde que EE.UU. impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, compradores y refinadores han recurrido a una “flota fantasma” o “de sombra” de petroleros que enmascaran su ubicación, y que ese tipo de flota se considera expuesta a posibles medidas punitivas por parte de Washington.

Finalmente, el reporte enmarca la medida en una campaña de presión de Trump sobre Nicolás Maduro, que incluiría mayor presencia militar y acciones contra buques cerca de Venezuela; y menciona que Maduro ha alegado que el despliegue estadounidense busca derrocarlo y hacerse con el control de los recursos petroleros del país.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este martes un bloqueo petrolero total contra Venezuela y un endurecimiento de las deportaciones, en un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde acusó directamente al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con recursos energéticos.

En su declaración, Trump aseguró que Venezuela está “completamente rodeada” por fuerzas militares y advirtió que la presión aumentará hasta que el país devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y otros activos” que, según dijo, fueron robados anteriormente.

El mandatario volvió a calificar al gobierno de Maduro como un “régimen ilegítimo” y lo designó como una organización terrorista extranjera.