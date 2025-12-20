Administración Trump presume: EE.UU. produce más petróleo "que Arabia Saudita y Rusia juntas"

Vídeos relacionados:

La Casa Blanca presumió que Estados Unidos produce “más petróleo que Arabia Saudita y Rusia juntas” y cifró esa producción en 24,2 millones de barriles por día.

En una publicación oficial, la administración aseguró que el país vive una era de “dominio energético sin precedentes” bajo el presidente Donald Trump y el secretario Wright.

El mensaje sostiene que, gracias a las políticas de Trump, Estados Unidos lidera el mundo en producción de petróleo y gas natural, con “producción récord en todos los tiempos”.

En el mismo comunicado, la Casa Blanca también afirmó que EE.UU. produce “tanto gas natural como Rusia, Irán y China juntos”, con una cifra de 108,000 millones de pies cúbicos por día.

Además de la comparación con Rusia y Arabia Saudita, el texto incluye un balance económico: asegura que el precio promedio de la gasolina está en 2,90 dólares por galón, “el nivel más bajo en cuatro años”, y que el “ahorro” para los estadounidenses superaría los 500 millones de dólares “esta navidad”.

En esa misma línea, la Casa Blanca atribuyó al inicio de esta administración el levantamiento de la prohibición de exportación de GNL impuesta por el gobierno anterior y dijo que, desde enero, el Departamento de Energía ha aprobado una capacidad de exportación superior al volumen exportado por el “segundo mayor exportador mundial” de GNL.

El mensaje añadió que, desde que Trump asumió el cargo, habrían bajado los precios del propano, el queroseno, la leña y el combustible para calefacción, y que el Departamento de Energía estaría “rellenando y reparando” la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) tras lo que calificó como un vaciado “imprudente” por motivos políticos durante la administración anterior.

La publicación también menciona medidas regulatorias del Departamento de Energía en 2025, incluyendo un esfuerzo “desregulatorio” con propuesta de eliminar 47 regulaciones, el retiro de cuatro normas de conservación y la emisión de 16 órdenes de emergencia para, según el texto, mantener la confiabilidad de la red eléctrica durante picos de demanda y clima extremo.

El presidente Donald Trump ha colocado reiteradamente el precio de la gasolina en el centro de su agenda, con una promesa que busca resonar entre los ciudadanos preocupados por la inflación: llevar el costo del galón de combustible a dos dólares, o incluso menos.

Trump, que ha hecho del precio del combustible un tema recurrente en sus intervenciones, subrayó que esa meta podría alcanzarse con mayor facilidad “si no estuviéramos construyendo la estrategia de reservas nacionales que Biden vació antes de las elecciones, para que pudieran intentar ser elegidos”.

En su crítica directa al expresidente, acusó a su predecesor de usar las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) con fines electorales, en lugar de emergencias reales.