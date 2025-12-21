Incendio en foso de un elevador provoca alarma en edificio del Vedado

Foto © Facebook / Consejo de la Administración Plaza de la Revolución

Un incendio ocurrido este sábado en el foso del elevador de un edificio ubicado en Calle L No. 355, entre 23 y 21, en el Consejo Popular Rampa, en la barriada de El Vedado (La Habana).

Según publicó la cuenta oficial del Consejo de la Administración Plaza de la Revolución, el fuego fue controlado sin que se reportaran daños humanos ni otras afectaciones al inmueble.

De acuerdo con la información divulgada, el fuego se originó por la acumulación de desechos en el área del elevador.

La publicación atribuye el resultado —sin propagación a otras zonas del edificio— a la “rápida y profesional” actuación del Cuerpo de Bomberos, cuya intervención permitió controlar la situación en el lugar.

Tras el incidente, se presentaron en el sitio varias autoridades municipales: Roilán Rodríguez Barbán, primer secretario del Comité Municipal del PCC; Liliana Díaz Campa, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; Rolando López Jiménez, intendente municipal; y Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente de la demarcación, siempre según el reporte.

El comunicado concluye con un agradecimiento público a los bomberos por su labor.

Hasta el contenido disponible, no se ofrecen detalles adicionales sobre la magnitud exacta del fuego, posibles daños al elevador, tiempo de respuesta, ni si se abrió una investigación o se adoptarán medidas preventivas en el edificio.

Se trata del segundo siniestro de este tipo registrado en un mes. Una persona falleció a finales de noviembre en un incendio ocurrido en un apartamento del edificio ubicado en Lombillo 792, entre Hidalgo y Estancia, en el Consejo Popular Plaza, municipio Plaza de la Revolución.

El siniestro se produjo a finales de la mañana y movilizó de inmediato a fuerzas del Cuerpo de Bomberos de Cuba y especialistas del Ministerio del Interior (Minint).

Los incendios en la capital cubana han puesto nuevamente en evidencia las carencias estructurales y la vulnerabilidad de muchos edificios.

Hace pocas semanas, un fuego en un edificio de Centro Habana provocó una gran movilización de bomberos y vecinos, que observaron cómo las llamas consumían parte del inmueble y obligaban a evacuar viviendas cercanas.

Días después, las autoridades confirmaron las causas del siniestro en un comunicado donde el Gobierno local reveló que el incendio se originó por una falla eléctrica, un problema recurrente en las viejas construcciones del municipio, muchas de ellas en estado precario y con sistemas de cableado obsoletos.