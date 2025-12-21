Un video compartido en TikTok por la usuaria @yudeisimartinez5, conocida como La Rubia, ha conmovido a decenas de cubanos dentro y fuera de la isla. En las imágenes, se ve cómo una familia se reencuentra entre lágrimas, gritos y emoción, mientras un padre abraza a su hijo tras ocho años sin poder verlo. Un abrazo que lo dice todo.

“Después de ocho años, mi hermano regresa a ver a la familia y yo, por supuesto, no me lo podía perder”, escribió la creadora junto al video, acompañado de corazones y caritas sonrientes. El momento muestra el reencuentro lleno de lágrimas, risas y abrazos, mientras todos celebran la llegada del familiar a su tierra natal.

Las imágenes también captan el instante en que el hermano abraza a su padre, visiblemente emocionado. Ambos se funden en un largo abrazo, incapaces de contener las lágrimas después de tantos años separados. “Tu papá”, comentó una seguidora al ver la escena, que refleja la nostalgia de miles de familias cubanas divididas por la emigración.

Los comentarios en el video se llenaron rápidamente de mensajes de cariño y bendiciones. “Qué felicidad, éxitos”, escribió un usuario. “Mil bendiciones, mi amiga”, añadió otro. “Qué lindo”, comentó una amiga cercana, mientras otros expresaban su emoción con corazones y emojis llorando.

El video, ambientado con la canción "Maldita distancia" de Bebeshito, refleja una de las realidades más comunes y dolorosas entre los cubanos: las largas separaciones familiares provocadas por la emigración. En los últimos años, este tipo de reencuentros grabados y compartidos en redes se ha vuelto cada vez más habitual, convirtiéndose en pequeños testimonios de amor, desarraigo y esperanza que unen —aunque sea a través de una pantalla— a los cubanos de dentro y fuera de la isla.