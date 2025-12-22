ICE arresta a cubano tras enfrentamiento violento en Minnesota

Vídeos relacionados:
Agentes de ICE arrestaron a un cubano este domingo en Minnesota tras una persecución y enfrentamiento violento.
Se trata de Juan Carlos Rodríguez Romero, quien provocó en el incidente herida leves a dos agentes, informó en X el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).
Tras una parada vehicular cerca de la calle Westminster, la ciudad de St. Paul, se negó a bajar la ventanilla y se dio a la fuga.
“Romero se dio a la fuga, atropellando a uno de los agentes. Los agentes de ICE lo persiguieron y, tras una breve persecución, Romero se detuvo en un estacionamiento cerca de su residencia y chocó contra dos vehículos estacionados”, se lee en el tuit.
Luego de una nueva advertencia, el cubano “comenzó a embestir con su coche un vehículo de ICE y atropelló a otro agente”.
“Los agentes detuvieron de nuevo el vehículo de Romero y le ordenaron que saliera. El agente que fue atropellado por el coche de Romero disparó dos veces con su arma reglamentaria, lo que obligó a Romero a huir. Nadie resultó herido por los disparos defensivo”, aseguró ICE.
Finalmente, “Romero condujo hasta la puerta principal de su complejo de apartamentos, embistió a otro vehículo de ICE, salió de su auto e intentó huir hacia su apartamento”.
“Los oficiales lo persiguieron y lo derribaron al suelo, quien continuó resistiéndose violentamente al arresto y mordió a uno de los oficiales”, agrega la información.
“Dos agentes sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital para su evaluación. Romero también fue trasladado al hospital para su evaluación. Actualmente se encuentra bajo custodia de ICE a la espera de nuevos cargos”, concluyen.
Este cubano entró a EE.UU. en 2024 legalmente a través de la aplicación CBP One, según la información de ICE, que, como parte de su cruzada antiinmigrante, culpa a la Administración Biden de “ liberar a más de un millón de extranjeros ilegales completamente sin verificar en el interior de Estados Unidos.”
El pasado 16 de diciembre, ICE arrestó a dos ciudadanos cubanos con antecedentes penales por delitos graves, a quienes incluyó en la lista de “los peores delincuentes extranjeros ilegales” en el país.
Se trata de Pablo Iván Gómez Torres, en cuyo prontuario figuran condenas por homicidio, robo, secuestro y fraude en Miami, Florida; y Mauro Humberto López Alemán, quien había sido condenado por incendio provocado en San Juan, Puerto Rico.
Preguntas frecuentes sobre arrestos de inmigrantes cubanos por ICE
¿Por qué fue arrestado Juan Carlos Rodríguez Romero en Minnesota?
Juan Carlos Rodríguez Romero fue arrestado después de un enfrentamiento violento con agentes de ICE en Minnesota. Durante el incidente, se negó a cooperar en una parada vehicular, se dio a la fuga y posteriormente embistió un vehículo de ICE y atropelló a agentes, lo que resultó en su detención.
¿Qué otros incidentes recientes han involucrado a cubanos arrestados por ICE?
Recientemente, ICE ha arrestado a varios ciudadanos cubanos con antecedentes penales en diferentes estados de EE.UU. Entre estos casos se incluyen arrestos por delitos graves como homicidio, robo y secuestro. Estas acciones forman parte de una política más estricta contra inmigrantes con historial criminal.
¿Cuál es el impacto de la política migratoria actual en los cubanos en EE.UU.?
La política migratoria actual ha endurecido significativamente las medidas contra inmigrantes cubanos, resultando en un aumento en las detenciones y deportaciones. Esto afecta tanto a personas con antecedentes penales como a aquellas sin historial criminal, quienes enfrentan mayores dificultades para regularizar su estatus en el país.
