ICE arresta a cubano tras enfrentamiento violento en Minnesota

Agentes de ICE arrestaron a un cubano este domingo en Minnesota tras una persecución y enfrentamiento violento.

Se trata de Juan Carlos Rodríguez Romero, quien provocó en el incidente herida leves a dos agentes, informó en X el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Tras una parada vehicular cerca de la calle Westminster, la ciudad de St. Paul, se negó a bajar la ventanilla y se dio a la fuga.

“Romero se dio a la fuga, atropellando a uno de los agentes. Los agentes de ICE lo persiguieron y, tras una breve persecución, Romero se detuvo en un estacionamiento cerca de su residencia y chocó contra dos vehículos estacionados”, se lee en el tuit.

Luego de una nueva advertencia, el cubano “comenzó a embestir con su coche un vehículo de ICE y atropelló a otro agente”.

“Los agentes detuvieron de nuevo el vehículo de Romero y le ordenaron que saliera. El agente que fue atropellado por el coche de Romero disparó dos veces con su arma reglamentaria, lo que obligó a Romero a huir. Nadie resultó herido por los disparos defensivo”, aseguró ICE.

Finalmente, “Romero condujo hasta la puerta principal de su complejo de apartamentos, embistió a otro vehículo de ICE, salió de su auto e intentó huir hacia su apartamento”.

“Los oficiales lo persiguieron y lo derribaron al suelo, quien continuó resistiéndose violentamente al arresto y mordió a uno de los oficiales”, agrega la información.

“Dos agentes sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital para su evaluación. Romero también fue trasladado al hospital para su evaluación. Actualmente se encuentra bajo custodia de ICE a la espera de nuevos cargos”, concluyen.

Este cubano entró a EE.UU. en 2024 legalmente a través de la aplicación CBP One, según la información de ICE, que, como parte de su cruzada antiinmigrante, culpa a la Administración Biden de “ liberar a más de un millón de extranjeros ilegales completamente sin verificar en el interior de Estados Unidos.”

El pasado 16 de diciembre, ICE arrestó a dos ciudadanos cubanos con antecedentes penales por delitos graves, a quienes incluyó en la lista de “los peores delincuentes extranjeros ilegales” en el país.

Se trata de Pablo Iván Gómez Torres, en cuyo prontuario figuran condenas por homicidio, robo, secuestro y fraude en Miami, Florida; y Mauro Humberto López Alemán, quien había sido condenado por incendio provocado en San Juan, Puerto Rico.