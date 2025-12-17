Agentes de ICE detienen a cubanos con antecedentes penales graves en Florida y Puerto Rico

Vídeos relacionados:

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció el arresto de dos ciudadanos cubanos con antecedentes penales por delitos graves, a quienes incluyó en la lista de “los peores delincuentes extranjeros ilegales” en el país.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a los dos inmigrantes cubanos indocumentados por delitos cometidos en Florida y Puerto Rico, como parte de la ofensiva federal enfocada en capturar a extranjeros con historial criminal que representen una amenaza para la seguridad nacional y pública, y expulsarlos del país.

El fin de semana, ICE puso bajo su custodia al cubano Pablo Iván Gómez Torres, en cuyo prontuario figuran condenas por homicidio, robo, secuestro y fraude en Miami, Florida, dijo el DHS en un comunicado en su sitio web oficial.

El 11 de diciembre, efectivos de la agencia arrestaron a Mauro Humberto López Alemán, quien había sido condenado por incendio provocado en San Juan, Puerto Rico.

Los cubanos fueron presentados junto a inmigrantes ilegales que, puntualizó el DHS, han cometido “crímenes horribles”, como asesinato, agresión sexual contra niños, explotación sexual de menores, posesión de pornografía intantil y tráfico de drogas.

Estos casos son presentados públicamente por las autoridades como ejemplos del endurecimiento de las acciones migratorias contra extranjeros con historial delictivo.

El DHS, a través de ICE y otras agencias y fuerzas del orden federales y estatales, ha intensificado su ofensiva para detener y deportar a inmigrantes ilegales considerados un peligro para la seguridad de los estadounidenses.

En las últimas semanas, los operativos de ICE han aumentado en frecuencia y alcance en todo el país, en un contexto de mayor presión migratoria y aplicación estricta de las leyes.

La administración de Donald Trump ha elevado aún más la parada en su cruzada contra la inmigración ilegal, que no sólo está enfocada en el arresto y expulsión de delincuentes extranjeros violentos, sino también apunta a personas en diversas fases de sus procesos migratorios, que no han cometido delitos.

Hoy, el diario The New York Times reveló que 22 migrantes cubanos fueron enviados a la Base Naval de Guantánamo, en el oriente de Cuba, esta semana, en un vuelo chárter de ICE procedente de Luisiana. Con ello, el enclave militar vuelve a funcionar como centro de detención migratoria, luego de meses de pausa.

Según fuentes citadas por el periódico, cinco de los cubanos deportados habrían sido clasificados como “extranjeros ilegales de alto riesgo” y recluidos en una prisión que en el pasado albergó a presuntos miembros de Al Qaeda.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha precisado cuál será el destino final de los cubanos, ni si serán entregados o no al régimen de La Habana.

EE.UU. enfrenta dificultades para ejecutar deportaciones de ciertos migrantes a Cuba, debido a la negativa del gobierno de la isla a recibir a nacionales que cometieron delitos y cumplieron condenas en cárceles estadounidenses, que hayan salido del país antes de los acuerdos migratorios de 2017.

En los últimos días, trascendieron reportes que apuntaban a un posible giro en la estrategia migratoria de Washington, con el fin de las redadas masivas y un enfoque más selectivo. Sin embargo, esta semana la administración Trump desmintió cualquier cambio en los operativos de detención y deportación de inmigrantes.

Las operaciones migratorias han provocado protestas, denuncias de detenciones y hostigamiento por el perfil racial y un creciente rechazo ciudadano. Encuestas recientes han revelado un descenso en la aprobación de la gestión migratoria de Trump y un incremento del temor entre los inmigrantes.