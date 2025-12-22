Cubano I-220A con exitoso negocio de lavado de autos en Florida relata cómo fue su cita con ICE

El cubano Pablo Porras Hernández, conocido en redes sociales como @pili_el_i220a, compartió en Instagram cómo vivió su cita con Inmigración en Miramar, Florida. El joven, que llegó a Estados Unidos bajo el estatus migratorio I-220A y fundó su propio negocio de lavado de autos, dijo que acudió con miedo, pero salió con una nueva oportunidad y con más fuerza que antes.

“Tenía mi cita en Miramar y no te voy a mentir: fui con miedo, pero salí con otra oportunidad, con una fecha más adelante y con más fuerza que antes”, contó en su video. Añadió que esa experiencia le dejó una enseñanza personal: “El miedo no es para rendirse, es para demostrar de qué uno está hecho”. También destacó que, pese a las dificultades, seguirá adelante porque “las pruebas no llegan para detener, llegan para hacerte más fuerte”.

Un día antes de la cita, Porras había publicado otro video en el que expresó su incertidumbre ante la posibilidad de ser deportado. “Soy I-220A y este podría ser mi último video. Mañana tengo cita en Miramar y dicen que a todos nos están deportando, pero yo no voy a pensar así”, dijo mientras lavaba un auto. En esa grabación explicó que, de ser devuelto a Cuba, podría ser perseguido por no creer en el comunismo, y confesó su mayor preocupación: “Mis hijas dependen de mí, y eso es lo que más me duele”. Aun así, afirmó que no se escondería y que seguiría luchando.

Tras la cita, sus palabras de alivio y esperanza generaron una gran respuesta en redes sociales, con cientos de mensajes de apoyo y bendiciones. Muchos usuarios celebraron que haya recibido una nueva fecha y lo alentaron a seguir adelante con su negocio. “Felicitaciones y bendiciones miles”, “Así se habla hermano ” o “Papi, sigue ganándote tu dinerito honradamente; ese es el país de las oportunidades” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Desde Cuba y otros países, también hubo mensajes de empatía con los migrantes que viven la misma incertidumbre. “Mis hijos son I-220A. Dios está con ustedes. Todos los días estoy en oración por ustedes desde Cuba”, escribió una persona en los comentarios del video.

Según información recogida en un reportaje de noviembre pasado realizado por el periodista Javier Díaz para Univisión 23 Miami, Porras lleva tres años en Estados Unidos. Comenzó trabajando en remodelación de casas y, al quedarse sin empleo, decidió emprender un negocio de limpieza de autos. Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para promocionar su trabajo, y asegura que considera a Miami su segunda casa.

Historias como la suya reflejan la resiliencia de muchos cubanos con estatus I-220A en Estados Unidos, que viven en medio de procesos prolongados y una constante incertidumbre migratoria. En una publicación anterior, el joven contó que su jornada comienza a las cinco de la mañana, convencido de que la disciplina y el esfuerzo son las claves para salir adelante.