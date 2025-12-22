La influencer cubana Flor de Cuba volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un video en el que habló abiertamente sobre cómo maneja el dinero con su pareja, Alex, y sobre los prejuicios que aún existen cuando una mujer gana más que su novio. Su mensaje, honesto y sin filtros, acumula cientos de miles de reproducciones y más de 300 comentarios, la mayoría de apoyo.

En el video, la creadora explicó que desde el inicio de su relación con Alex la diferencia económica entre ambos fue evidente, pero eso nunca influyó en su vínculo. “Cuando lo conocí, él trabajaba en un estudio de música y ganaba entre 400 y 600 dólares al mes. Yo ya tenía mi negocio y ganaba dinero en redes sociales”, contó. “Mis ingresos siempre han sido extremadamente superiores a los de Alex”, añadió sin tapujos.

Flor relató que, tras mudarse juntos a Holguín y luego emigrar a Estados Unidos, su vida profesional siguió creciendo gracias a su trabajo en redes y en TikTok Shop. Alex, por su parte, trabajó en un almacén vendiendo productos electrónicos. Más tarde, cuando ella amplió su equipo, decidió contratarlo como parte de su empresa de contenido. “Prefiero pagarle a él que a un extraño. Él trabaja conmigo, no para mí”, afirmó.

La influencer también explicó cómo manejan sus finanzas domésticas, defendiendo un modelo basado en la equidad. “Nosotros manejamos el dinero de forma equitativa, no igual. Si él gana 10 y yo 100, no es justo que cada uno pague la mitad de la renta. Lo justo es aportar según el porcentaje de lo que cada uno gana”, detalló, subrayando que la clave de su relación es el trabajo en equipo.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su contundente mensaje sobre independencia económica. “Yo soy una mujer empoderada, que factura, y lo que menos necesito es un hombre con dinero porque el dinero lo tengo yo. Yo necesito un hombre que me ayude, que me apoye y que me tolere”, dijo con total seguridad. Su frase fue repetida por cientos de seguidoras que celebraron su forma de pensar.

Las reacciones fueron inmediatas. “Eres un ejemplo de mujer moderna”, escribió una usuaria. “Así se habla, el dinero no define el amor”, comentó otra. Algunos incluso recordaron haber conocido a Alex trabajando en Cuba, asegurando que “es un hombre trabajador, no un mantenido”. La mayoría coincidió en que Flor y Alex representan una pareja equilibrada y genuina, lejos de los estereotipos tradicionales.

Con su estilo directo y reflexivo, Flor de Cuba ha sabido conectar con una audiencia que valora su transparencia. En un entorno donde muchas creadoras muestran solo lujos, ella defiende otra narrativa: la del esfuerzo compartido, el respeto y la independencia. “Yo dejé de fijarme en el dinero para mirar los valores”, concluye en el video. Y, a juzgar por la respuesta del público, esa autenticidad sigue siendo su mayor fortaleza.