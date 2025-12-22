Cuando Tito El Bambino canta "Felina", La Melliza se descontrola: Momentazo en el podcast De La Vida

Un momento cargado de risas y nostalgia musical se ha vuelto viral en redes sociales tras la publicación de Miguelín David, quien compartió un video titulado “Mi amiga cuando escucha‘Felina’”.
El clip, que es un adelanto del próximo episodio del podcast De La Vida, muestra lo que ocurre en el set justo cuando Tito El Bambino comienza a cantar su icónico tema “Felina”.
La reacción no se hizo esperar: La Melliza entra en un estado de total desenfreno, con unos movimientos que son puro pecado, desatando carcajadas entre los presentes y, ahora, entre miles de usuarios en plataformas digitales.
La escena ha sido celebrada por seguidores del podcast, quienes destacan la espontaneidad, el humor y la química del elenco, elementos que se han convertido en sello distintivo del podcast, aunque la reciente salida de Juliette Valle y las críticas a El Flaco lo estén empañando.
Los comentarios no han parado, muchos asegurando que La Melliza es “imprescindible” en el programa y que momentos como este elevan aún más la expectativa por el próximo episodio.
Aunque se trata solo de un adelanto, el video deja claro que el episodio completo promete risas, música y muchas reacciones memorables.
Preguntas frecuentes sobre el podcast "De La Vida" y sus protagonistas
¿Por qué se volvió viral el video de La Melliza con Tito El Bambino?
El video se volvió viral porque muestra a La Melliza reaccionando de manera desenfrenada y cómica al escuchar la canción "Felina" de Tito El Bambino, lo que provocó risas entre los presentes y miles de usuarios en redes sociales. Este momento espontáneo y divertido ha sido muy celebrado por los seguidores del podcast "De La Vida".
¿Qué ha pasado con Juliette Valle y La Flaca Verónica en el podcast?
Juliette Valle fue sacada del podcast "De La Vida" tras su ruptura con Eduardo López Cardoso, conocido como La Flaca Verónica. La salida fue polémica y generó críticas hacia La Flaca Verónica y Miguelín, el creador del canal, por considerar la decisión como injusta y poco profesional. La situación ha dividido opiniones entre los seguidores del programa.
¿Cómo ha impactado la salida de Juliette Valle en el podcast?
La salida de Juliette Valle ha generado un intenso debate entre los seguidores del podcast "De La Vida". Muchos fans consideran que el programa pierde parte de su esencia sin ella, mientras que otros creen que la decisión fue necesaria para mantener la estabilidad del equipo. La polémica ha puesto en riesgo la continuidad del proyecto según declaraciones de Miguelín.
¿Qué otros momentos destacados ha protagonizado La Melliza en el podcast?
La Melliza ha protagonizado varios momentos memorables en el podcast, como su reacción al escuchar "La corrupción" de Chacal y Yakarta, donde expresó su amor por la canción de manera hilarante. Su espontaneidad y energía se han convertido en un sello distintivo del programa, ganándose el cariño de los fans y generando contenido viral en redes sociales.
