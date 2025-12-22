Cuando Tito El Bambino canta "Felina", La Melliza se descontrola: Momentazo en el podcast De La Vida

Un momento cargado de risas y nostalgia musical se ha vuelto viral en redes sociales tras la publicación de Miguelín David, quien compartió un video titulado “Mi amiga cuando escucha‘Felina’”.

El clip, que es un adelanto del próximo episodio del podcast De La Vida, muestra lo que ocurre en el set justo cuando Tito El Bambino comienza a cantar su icónico tema “Felina”.

La reacción no se hizo esperar: La Melliza entra en un estado de total desenfreno, con unos movimientos que son puro pecado, desatando carcajadas entre los presentes y, ahora, entre miles de usuarios en plataformas digitales.

La escena ha sido celebrada por seguidores del podcast, quienes destacan la espontaneidad, el humor y la química del elenco, elementos que se han convertido en sello distintivo del podcast, aunque la reciente salida de Juliette Valle y las críticas a El Flaco lo estén empañando.

Los comentarios no han parado, muchos asegurando que La Melliza es “imprescindible” en el programa y que momentos como este elevan aún más la expectativa por el próximo episodio.

Aunque se trata solo de un adelanto, el video deja claro que el episodio completo promete risas, música y muchas reacciones memorables.