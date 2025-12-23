Vecinos del Cerro denuncian salidero de aguas negras y basurero eterno en la calle Zaldo

Un usuario que prefirió mantener el anonimato envió a CiberCuba un video donde muestra la existencia de un enorme basurero y un salidero de aguas sucias en la calle Zaldo, cuyo nombre oficial es Aranguren, en el municipio Cerro de La Habana.

La vía, que se extiende de Este a Oeste desde la Calzada de Infanta hasta Ayestarán, sufre desde hace años un grave problema de acumulación de basura y aguas residuales que se filtran por las aceras, provocando malos olores y riesgos sanitarios para los residentes.

En el video se observan montones de desechos sólidos y un gran charco de agua contaminada que fluye sin control. Los vecinos aseguran que han reportado la situación en varias ocasiones a las autoridades locales, pero la respuesta ha sido nula.

La denuncia ocurre en un contexto de incremento de enfermedades en Cuba relacionadas con la insalubridad en las calles, y en medio de una epidemia de chikungunya, transmitida por mosquitos que proliferan en zonas húmedas y contaminadas.

La enfermedad ha cobrado la vida de varios cubanos, mientras el Gobierno no logra resolver la gestión de los residuos sólidos ni controlar los salideros y focos de contaminación, especialmente en la capital del país.

El basurero ocupa parte de la calzada e impide el tránsito normal de los vehículos y peatones, por lo que también representa un riesgo para la seguridad vial.