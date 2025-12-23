Vecinos del Cerro denuncian salidero de aguas negras y basurero eterno en la calle Zaldo

Un usuario que prefirió mantener el anonimato envió a CiberCuba un video donde muestra la existencia de un enorme basurero y un salidero de aguas sucias en la calle Zaldo, cuyo nombre oficial es Aranguren, en el municipio Cerro de La Habana.
La vía, que se extiende de Este a Oeste desde la Calzada de Infanta hasta Ayestarán, sufre desde hace años un grave problema de acumulación de basura y aguas residuales que se filtran por las aceras, provocando malos olores y riesgos sanitarios para los residentes.
En el video se observan montones de desechos sólidos y un gran charco de agua contaminada que fluye sin control. Los vecinos aseguran que han reportado la situación en varias ocasiones a las autoridades locales, pero la respuesta ha sido nula.
La denuncia ocurre en un contexto de incremento de enfermedades en Cuba relacionadas con la insalubridad en las calles, y en medio de una epidemia de chikungunya, transmitida por mosquitos que proliferan en zonas húmedas y contaminadas.
La enfermedad ha cobrado la vida de varios cubanos, mientras el Gobierno no logra resolver la gestión de los residuos sólidos ni controlar los salideros y focos de contaminación, especialmente en la capital del país.
El basurero ocupa parte de la calzada e impide el tránsito normal de los vehículos y peatones, por lo que también representa un riesgo para la seguridad vial.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de insalubridad en La Habana
¿Cuál es la situación actual de la gestión de residuos en La Habana?
La gestión de residuos en La Habana enfrenta una grave crisis, caracterizada por la acumulación descontrolada de basura en calles y espacios públicos. La incapacidad del gobierno para manejar adecuadamente los desechos ha convertido a la ciudad en un foco de infección y ha desatado preocupaciones por la salud pública. El problema se agrava por la falta de recursos y la inacción estatal, dejando a muchos barrios en condiciones insalubres.
¿Qué riesgos sanitarios enfrentan los vecinos del Cerro debido a la acumulación de basura y aguas sucias?
Los vecinos del Cerro enfrentan serios riesgos sanitarios debido a la acumulación de basura y la presencia de aguas residuales en las calles. Estos desechos representan un peligro para la salud pública, al facilitar la proliferación de mosquitos que transmiten enfermedades como el chikungunya y el dengue. La situación se ve agravada por la falta de respuesta efectiva de las autoridades locales.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis de insalubridad en La Habana?
El gobierno cubano ha implementado algunas medidas, como la "Operación Limpieza", que involucra a soldados y trabajadores civiles en la recogida de basura. Sin embargo, estas acciones han sido insuficientes para resolver el problema de manera efectiva y sostenible. El déficit de equipos y la escasez de combustible siguen siendo obstáculos significativos, y las campañas de saneamiento no han logrado estabilizar el sistema de recolección de residuos en la ciudad.
¿Cómo afecta la crisis de basura al sistema de salud pública en Cuba?
La crisis de basura impacta gravemente el sistema de salud pública en Cuba, promoviendo la propagación de enfermedades infecciosas como el dengue, el chikungunya y la hepatitis A. La acumulación de desechos crea focos de infección que comprometen la salud de la población, especialmente en un contexto de crisis sanitaria y escasez de medicamentos. Esta situación evidencia la necesidad urgente de mejorar la gestión de residuos y las condiciones higiénicas en el país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.