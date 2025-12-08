Gobernadora vende gestión exitosa; capitalinos preguntan dónde están los “avances” en una ciudad destruida y con servicios colapsados

Vídeos relacionados:

La gobernadora de La Habana Yanet Hernández Pérez presentó el viernes el informe sobre su gestión de 2025 donde destacó el “vínculo con la población”, mientras capitalinos respondieron con una avalancha de críticas que exigen resultados verificables y explicaciones sobre el colapso de los servicios básicos.

La funcionaria expuso que su principal prioridad en 2025 fue “los intercambios directos con la población, los delegados y presidentes de Consejos Populares”, así como atender los señalamientos pendientes de la rendición anterior, informó el periódico oficial Tribuna de La Habana.

Mencionó acciones de enfrentamiento al delito, la corrupción, el consumo de drogas, las indisciplinas sociales y la estrategia para estabilizar la recogida de residuos sólidos urbanos.

Captura de Facebook/Gobierno de La Habana

Hernández también aseguró que se trabaja en la implementación del programa de Gobierno para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, apoyado en la contribución de 294 entidades exportadoras de la capital.

Apuntó además a la producción nacional de alimentos como una tarea prioritaria y al reordenamiento de la empresa estatal y otros actores económicos.

La gobernadora reconoció que en el período se recibieron más de 236,700 planteamientos, centrados fundamentalmente en problemas de agua, electricidad, vivienda y deterioro habitacional.

Durante la sesión, la viceprimera ministra Inés María Chapman reclamó mayor presencia en las calles por parte de los cuadros y dirigentes.

“Hay que caminar el terreno, el Gobierno en la calle, tocando los problemas, buscando soluciones”, insistió.

Sin embargo, la ausencia de datos concretos en el informe abrió la puerta a una oleada de inconformidad ciudadana en el perfil en Facebook del Gobierno capitalino.

En los comentarios, los usuarios denunciaron la falta de resultados verificables, el empeoramiento de la basura, la inflación, la delincuencia, el deterioro de las calles, el aumento del consumo de drogas y la nula atención a zonas periféricas.

Vecinos calificaron la rendición de “fantasiosa” y se burlaron de las autoridades por presentar una capital "que no existe".

Otros cuestionaron por qué no se explica la magnitud del abandono, la insalubridad, las aguas negras, la ineficacia de los servicios bancarios o el estado crítico de la infraestructura urbana.

“Esto parece cualquier cosa menos una capital”, escribió una usuaria. “La Habana sangra y no se hace nada por sanarla”, agregó otro.

Los cubanos perciben un estado de deterioro extremo en La Habana, describiéndola como una ciudad sumida en basura, derrumbes y abandono.

La política de construcción de hoteles ha generado críticas por parte de la población, que observa cómo se levantan infraestructuras turísticas de lujo, mientras una parte significativa de los hogares permanecen en condiciones precarias.

A propósito del aniversario 506 de La Habana, en noviembre, innumerables comentarios en redes reflejaron un profundo descontento con el gobierno, al que acusan de desidia y falta de acción frente a los problemas estructurales de la ciudad.

La ineficiencia estatal y la falta de un plan sostenible han convertido la recogida de desechos en un problema crónico, agravado por la falta de combustible, roturas de vehículos, ausencia de personal y la epidemia de dengue y chikungunya, entre otros factores.

El gobierno cubano ha reconocido que no puede garantizar la limpieza de La Habana ni ofrecer un salario digno a los barrenderos.

Días atrás, las autoridades admitieron que desconoce incluso cuánta basura se acumula en La Habana, lo que evidencia una carencia elemental que condiciona cualquier estrategia de limpieza e infraestructura urbana.

Los apagones cada vez más prolongados tienen un impacto severo en la vida cotidiana de los habaneros, con afectaciones en el descanso, la conservación de alimentos y medicamentos, el acceso al agua y las comunicaciones. Esta situación ha generado un creciente clima de incertidumbre y descontento social.