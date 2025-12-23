La Cintumbare cierra el año sin contemplaciones: "Vine a meter presión, no a sentirla"

Vídeos relacionados:

La polémica influencer cubana La Cintumbare quiere despedir el 2025 bien arriba y sin medias tintas. Fiel a su estilo frontal y desafiante, la creadora de contenido dejó claro en redes sociales que no piensa bajar la cabeza ante las críticas, que —según ella misma ha dejado entrever— no han sido pocas.

“Yo no bloqueo a nadie, yo hago que me bloqueen. Vine a meter presión, no a sentirla”, escribió recientemente en sus historias de Instagram, un mensaje que rápidamente encendió comentarios y reacciones entre seguidores y detractores. Y es que mientras más la cuestionan, más saca las garras.

El 2025 no ha sido un año sencillo para La Cintumbare. Marcado por su deportación a Cuba, el período estuvo cargado de polémicas, opiniones encontradas y mucha exposición mediática.

Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, la influencer no se cansa de reiterar que es en Cuba donde quiere estar, dejando claro que la decisión no la vive como un castigo, sino como una elección personal.

En los últimos meses, La Cintumbare ha estado enfocada en su faceta musical, apostando con fuerza por su carrera como cantante y trabajando en nuevos proyectos artísticos. Eso sí, sin perder su esencia: directa, provocadora y siempre lista para lanzar alguna que otra pulla a quienes la critican desde la distancia.

Amada por unos, cuestionada por otros, La Cintumbare despide el año reafirmando su mensaje: presión es lo que da, no lo que recibe.