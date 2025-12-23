La Cintumbare cierra el año sin contemplaciones: "Vine a meter presión, no a sentirla"

Vídeos relacionados:
La polémica influencer cubana La Cintumbare quiere despedir el 2025 bien arriba y sin medias tintas. Fiel a su estilo frontal y desafiante, la creadora de contenido dejó claro en redes sociales que no piensa bajar la cabeza ante las críticas, que —según ella misma ha dejado entrever— no han sido pocas.
“Yo no bloqueo a nadie, yo hago que me bloqueen. Vine a meter presión, no a sentirla”, escribió recientemente en sus historias de Instagram, un mensaje que rápidamente encendió comentarios y reacciones entre seguidores y detractores. Y es que mientras más la cuestionan, más saca las garras.
El 2025 no ha sido un año sencillo para La Cintumbare. Marcado por su deportación a Cuba, el período estuvo cargado de polémicas, opiniones encontradas y mucha exposición mediática.
Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, la influencer no se cansa de reiterar que es en Cuba donde quiere estar, dejando claro que la decisión no la vive como un castigo, sino como una elección personal.
En los últimos meses, La Cintumbare ha estado enfocada en su faceta musical, apostando con fuerza por su carrera como cantante y trabajando en nuevos proyectos artísticos. Eso sí, sin perder su esencia: directa, provocadora y siempre lista para lanzar alguna que otra pulla a quienes la critican desde la distancia.
Lo más leído hoy:
Amada por unos, cuestionada por otros, La Cintumbare despide el año reafirmando su mensaje: presión es lo que da, no lo que recibe.
Preguntas Frecuentes sobre La Cintumbare y su Impacto en Redes Sociales
¿Quién es La Cintumbare y por qué es tan polémica?
La Cintumbare es una influencer cubana conocida por su estilo directo y provocador. Se ha ganado tanto admiradores como detractores por su presencia en redes sociales, donde comparte contenido sin filtros, alardea de su estilo de vida y lanza indirectas a sus críticos. Su deportación a Cuba y su enfoque en la música han sido temas recurrentes en su trayectoria reciente.
¿Cómo ha impactado la deportación de La Cintumbare a Cuba en su carrera?
La deportación de La Cintumbare a Cuba ha sido un punto de inflexión en su vida. A pesar de las dificultades, ella afirma que estar en Cuba es una elección personal y no un castigo. Desde su regreso, ha continuado su carrera musical y ha mantenido una presencia activa en redes sociales, mostrando un estilo de vida desafiante y despreocupado.
¿Qué tipo de contenido comparte La Cintumbare en sus redes sociales?
La Cintumbare comparte contenido provocador y atrevido, incluyendo fotos y videos en lencería, mensajes desafiantes a sus críticos y muestras de su vida diaria en Cuba. Su estilo directo y su habilidad para generar controversia han mantenido su relevancia en el ámbito digital, atrayendo tanto seguidores como detractores.
¿Cuál es la estrategia de La Cintumbare para mantenerse relevante en redes sociales?
La Cintumbare utiliza la provocación y la autenticidad como su principal estrategia para mantenerse relevante. Con publicaciones que desafían las normas, mensajes directos y una presencia constante en redes, logra captar la atención del público y generar debate. Su enfoque en la música y la cultura pop también contribuye a mantener su influencia.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.