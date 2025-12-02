Grave peligro en Guantánamo: puente roto sigue sin señalización ni reparación

Parte del puente de Guaibanó se desplomó por las inundaciones a causa de las lluvias de la tormenta Imelda

El puente de Guaibanó, en el municipio San Antonio del Sur, en Guantánamo, sufrió un derrumbe parcial desde hace dos meses y carece de señalización e iluminación, poniendo en peligro las vidas de choferes y pobladores de la localidad que se desplazan a diario por esa vía.

El periódico oficialista Venceremos reportó este domingo que la rotura impide la circulación por una de las sendas del puente, que no está señalizado en ningún sentido y, encima, no tiene iluminación durante la noche, lo que representa un grave riesgo para el tránsito de vehículos y personas.

“Esta es una zona agrícola de alta circulación de automóviles, tractores, camiones de diferentes portes, carretones tirados por animales, motos y otros, lo que incrementa el peligro de accidentes, sobre todo en horario nocturno, al no existir en ese lugar una adecuada iluminación”, señaló.

Según el reporte, los daños fueron provocados primero por las inundaciones causadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Imelda, el pasado 29 de septiembre, y después por las del huracán Melissa en octubre.

Desde entonces, no se ha colocado ni una señal de advertencia ni iluminación en la vía, pese a tratarse de una zona agrícola con alto tráfico de vehículos a motor y carretones.

Aunque Venceremos alertó sobre el peligro del puente averiado, dijo que “su solución no será inmediata” y expuso como razón el pretexto que siempre tiene a mano el oficialismo: “las conocidas limitaciones de recursos materiales que nos impone el bloqueo”.

Sin salirse del guion oficial, el diario sólo se atrevió a cuestionar que el tiempo transcurrido desde el paso del huracán ha sido “suficiente para ubicar allí, al menos una señal que advierta del peligro”.

Ante la desidia y el desentendimiento de las autoridades, los campesinos, choferes y otros pobladores de Guaibanó, incluidos niños que están obligados a transitar por el puente para ir y regresar de la escuela, continúan expuestos a ser víctimas de un accidente.

A finales de septiembre, las persistentes lluvias de la tormenta Imelda provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos en municipios como San Antonio del Sur, Caimanera, Yateras e Imías, en Guantánamo, causando severas inundaciones que obstruyeron el tránsito y dejaron aisladas a varias comunidades.

Un mes después, la infraestructura vial en las provincias del oriente cubano sufrió graves daños a causa de las crecidas de los ríos y las inundaciones por las torrenciales lluvias del potente huracán Melissa. Puentes, carreteras y edificaciones continúan esperando por su reparación.