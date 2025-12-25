“Ya no es igual la Nochebuena”: La triste realidad de las familias cubanas en Navidad

La Nochebuena, una de las celebraciones más queridas por los cubanos, ha dejado de ser lo que era. Así lo expresó la creadora de contenidos Ady Machín, conocida en redes como @adymachin_vlogs, en un video que se ha vuelto viral en la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

“Antes la Nochebuena comenzaba desde que uno se despertaba. Las familias se levantaban temprano, preparaban los aliños, el puerco, los postres y todo era alegría”, recordó la joven. Sin embargo, asegura que en la Cuba actual “eso ya no existe”.

“Muchas familias están divididas, con seres queridos lejos, separados por la emigración”, explicó.

A eso se suma la profunda crisis económica que atraviesa el país, donde “el dinero no alcanza para preparar los platos de antes. Un pedazo de pan, un café y un trozo de carne son tesoros”, afirmó con tristeza.

La influencer subrayó que, pese a la escasez y la distancia, los cubanos siguen intentando mantener el espíritu navideño: “A pesar de todo seguimos intentando sentirnos cerca y compartiendo lo poco que tenemos”.

Su reflexión ha tocado una fibra sensible entre los cubanos, muchos de los cuales se reconocen en esas palabras y comparten la nostalgia por unas fiestas que hoy, entre apagones, carestía y separación familiar, parecen cada vez más lejanas.

En redes sociales, varios usuarios agradecieron el mensaje de Ady y expresaron su deseo de que, algún día, las familias cubanas puedan volver a reunirse sin miedo, sin carencias y con esperanza.