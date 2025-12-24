Cubana regresa de EE.UU. a vivir a Cuba y así está remodelando su casa en la isla: “Estoy feliz de haber vuelto”

Una cubana que residía en Estados Unidos decidió regresar a la isla y compartir en redes sociales la remodelación de su vivienda en su ciudad natal, donde asegura sentirse plena por reencontrarse con su hija y su familia.

En un video publicado en TikTok, la mujer —que se identifica como @sailin751— muestra las labores de reconstrucción y limpieza de su casa, junto a familiares y vecinos que la ayudan a reparar el portal y parte de la fachada dañada.

“Aquí estoy remodelando mi casita y sí, estoy muy feliz de haber venido para Cuba, de estar con mi hija, con mi familia, demasiado feliz y sé que no me voy a arrepentir de eso. Para esas personas que andan diciendo por ahí que me voy a morir de hambre, están equivocados. Cuando uno es luchador y emprendedor, sale adelante donde sea”, expresó en el video.

La cubana aseguró que agradece a Dios por haber tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y ahorrar para poder invertir en su vivienda en la isla.

“Gracias a Jehová infinitamente por todas las bendiciones que me ha dado y porque me pude preparar aquí en Cuba. Supe aprovechar Estados Unidos para trabajar al máximo. Así que bendiciones para todas esas personas que me desean el mal, que Dios les dé lluvia de bendiciones. Amén”, añadió.

En las imágenes, se observa a la mujer barriendo los escombros frente a su casa, mientras otros vecinos y familiares levantan una cerca y limpian los restos de cemento y ladrillo del portal.

Lo más leído hoy:

El testimonio ha generado numerosos comentarios en TikTok, donde algunos usuarios la felicitan por su determinación y amor familiar, mientras otros cuestionan su decisión de volver a vivir en Cuba en medio de la crisis económica y el deterioro de los servicios básicos.