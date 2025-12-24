Cubana regresa de EE.UU. a vivir a Cuba y así está remodelando su casa en la isla: “Estoy feliz de haber vuelto”

Una cubana que residía en Estados Unidos decidió regresar a la isla y compartir en redes sociales la remodelación de su vivienda en su ciudad natal, donde asegura sentirse plena por reencontrarse con su hija y su familia.
En un video publicado en TikTok, la mujer —que se identifica como @sailin751— muestra las labores de reconstrucción y limpieza de su casa, junto a familiares y vecinos que la ayudan a reparar el portal y parte de la fachada dañada.
“Aquí estoy remodelando mi casita y sí, estoy muy feliz de haber venido para Cuba, de estar con mi hija, con mi familia, demasiado feliz y sé que no me voy a arrepentir de eso. Para esas personas que andan diciendo por ahí que me voy a morir de hambre, están equivocados. Cuando uno es luchador y emprendedor, sale adelante donde sea”, expresó en el video.
La cubana aseguró que agradece a Dios por haber tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y ahorrar para poder invertir en su vivienda en la isla.
“Gracias a Jehová infinitamente por todas las bendiciones que me ha dado y porque me pude preparar aquí en Cuba. Supe aprovechar Estados Unidos para trabajar al máximo. Así que bendiciones para todas esas personas que me desean el mal, que Dios les dé lluvia de bendiciones. Amén”, añadió.
En las imágenes, se observa a la mujer barriendo los escombros frente a su casa, mientras otros vecinos y familiares levantan una cerca y limpian los restos de cemento y ladrillo del portal.
El testimonio ha generado numerosos comentarios en TikTok, donde algunos usuarios la felicitan por su determinación y amor familiar, mientras otros cuestionan su decisión de volver a vivir en Cuba en medio de la crisis económica y el deterioro de los servicios básicos.
Preguntas frecuentes sobre el regreso a Cuba y la remodelación de viviendas
¿Por qué decidió la cubana regresar de EE. UU. a Cuba?
La cubana decidió regresar a Cuba para estar con su hija y su familia, considerando que la felicidad y el amor familiar son su prioridad. A pesar de las críticas sobre su decisión, afirma sentirse plena por el reencuentro con sus seres queridos.
¿Cómo logró la cubana financiar la remodelación de su casa en Cuba?
La cubana financió la remodelación de su casa en Cuba con ahorros que consiguió trabajando en Estados Unidos. Ella agradece a Dios por las oportunidades de trabajo en el extranjero que le permitieron ahorrar y así invertir en la mejora de su vivienda en la isla.
¿Qué reacciones generó su decisión de volver a Cuba y remodelar su casa?
La decisión de regresar a Cuba y remodelar su casa generó comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos la felicitan por su determinación y amor familiar, otros critican su decisión debido a la crisis económica y el deterioro de servicios básicos en la isla. Sin embargo, ella mantiene una postura positiva y agradecida.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos que desean invertir en propiedades en Cuba desde el extranjero?
Invertir en propiedades en Cuba desde el extranjero conlleva desafíos como la inestabilidad económica y el riesgo de las políticas gubernamentales. Algunos emigrados enfrentan críticas por invertir en la isla, mientras que otros lo ven como una forma de mantener el vínculo con su país de origen. Además, cuestiones legales pueden complicar la propiedad directa de bienes inmuebles.
