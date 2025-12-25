“Gracias a Dios, mi hijo apareció”: Madre cubana anuncia con alivio el final de su angustia

Vídeos relacionados:
La madre cubana Niurka Botello pudo poner fin a su angustia tras la aparición este martes de su hijo Rennes Herrera Botello, quien estuvo desaparecido durante seis días en la ciudad de Bayamo, en Granma.
Botello dio a conocer la noticia en su perfil de Facebook, con un conmovedor texto en el que agradeció a todas las personas que se preocuparon y la apoyaron durante sucesivas jornadas de aflicción e incertidumbre por desconocer el paradero del joven.
“Bendecida por el de arriba, a Dios gracias, mi hijo acaba de aparecer”, escribió, y a renglón seguido, dijo que mantendría discreción sobre el delicado asunto: “Pido por favor, no pregunten, sólo lo necesario, no doy información, excepto a personas más allegadas”.
“Quiero agradecer, muy pero muy infinitamente, a toditas las personas lindas que me llamaron, me escribieron, se preocuparon cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día por mí y por mi hijo”, expresó. “Esta madre no tiene palabras de agradecimiento para cada una de las personas que llamaban a cualquier hora, de dentro y fuera del país, a las madrecitas que como yo estaban muy al pendiente de cada publicación y todas aquellas que pidieron a Dios y tuvieron una linda cadena de oración”.
“Mil bendiciones a todos, Dios es inmenso”, concluyó.
Lo más leído hoy:
Rennes Herrera Botello salió de su casa el jueves 18 de diciembre, por la mañana, y a partir de ese momento, su familia no supo más de él.
Al día siguiente, la afligida madre lanzó en Facebook una alerta por la desaparición del joven y pidió ayuda urgente para encontrarlo. Ella aseguró que su hijo no acostumbra a ausentarse de su hogar sin avisarle, lo que aumentó su preocupación.
En medio de la creciente angustia, la mujer denunció que personas inescrupulosas intentaron estafarla aprovechándose de su dolor.
Reveló que desconocidos le habían llamado y escrito para pedirle dinero, asegurando tener información sobre el paradero de su hijo. Botello calificó tales acciones como un abuso cruel contra una madre desesperada.
En su publicación aclaró, además, que su hijo no consume drogas ni anda en malos pasos, y expresó su confianza en que se encontraba en Bayamo o sus alrededores.
La desaparición de Rennes generó la solidaridad en redes sociales, donde activistas y perfiles informativos divulgaron la denuncia para ayudar a localizarlo.
En Cuba, no existen protocolos oficiales efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas. Debido a la ausencia de canales estatales y la ineficaz respuesta de las autoridades, las familias recurren a las redes sociales para visibilizar los casos y solicitar la colaboración de la comunidad.
Preguntas frecuentes sobre desapariciones en Cuba y acciones del gobierno
¿Cómo fue encontrado Rennes Herrera Botello?
Rennes Herrera Botello fue encontrado con vida después de seis días desaparecido en Bayamo, Granma. La noticia fue confirmada por su madre, Niurka Botello, en su perfil de Facebook, donde expresó agradecimiento a todos los que se solidarizaron durante la búsqueda.
¿Qué dificultades enfrentan las familias en Cuba para encontrar a sus seres queridos desaparecidos?
En Cuba, no existen protocolos oficiales efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas. Las familias, en ausencia de una respuesta adecuada de las autoridades, a menudo recurren a las redes sociales para visibilizar los casos y solicitar la colaboración de la comunidad.
¿Qué problemas enfrentó Niurka Botello durante la desaparición de su hijo?
Niurka Botello fue víctima de intentos de estafa por parte de personas inescrupulosas que intentaron aprovecharse de su dolor, pidiéndole dinero a cambio de información sobre su hijo desaparecido. Además, tuvo que lidiar con la falta de protocolos oficiales para la búsqueda de desaparecidos.
¿Cómo reaccionó la comunidad ante la desaparición de Rennes Herrera Botello?
La desaparición de Rennes generó solidaridad en redes sociales, donde activistas y perfiles informativos divulgaron la denuncia para ayudar a localizarlo. Esta respuesta comunitaria fue esencial debido a la ineficacia de las instituciones estatales.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.