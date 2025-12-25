“Gracias a Dios, mi hijo apareció”: Madre cubana anuncia con alivio el final de su angustia

Vídeos relacionados:

La madre cubana Niurka Botello pudo poner fin a su angustia tras la aparición este martes de su hijo Rennes Herrera Botello, quien estuvo desaparecido durante seis días en la ciudad de Bayamo, en Granma.

Botello dio a conocer la noticia en su perfil de Facebook, con un conmovedor texto en el que agradeció a todas las personas que se preocuparon y la apoyaron durante sucesivas jornadas de aflicción e incertidumbre por desconocer el paradero del joven.

Captura de Facebook/Niurka Botello

“Bendecida por el de arriba, a Dios gracias, mi hijo acaba de aparecer”, escribió, y a renglón seguido, dijo que mantendría discreción sobre el delicado asunto: “Pido por favor, no pregunten, sólo lo necesario, no doy información, excepto a personas más allegadas”.

“Quiero agradecer, muy pero muy infinitamente, a toditas las personas lindas que me llamaron, me escribieron, se preocuparon cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día por mí y por mi hijo”, expresó. “Esta madre no tiene palabras de agradecimiento para cada una de las personas que llamaban a cualquier hora, de dentro y fuera del país, a las madrecitas que como yo estaban muy al pendiente de cada publicación y todas aquellas que pidieron a Dios y tuvieron una linda cadena de oración”.

“Mil bendiciones a todos, Dios es inmenso”, concluyó.

Rennes Herrera Botello salió de su casa el jueves 18 de diciembre, por la mañana, y a partir de ese momento, su familia no supo más de él.

Al día siguiente, la afligida madre lanzó en Facebook una alerta por la desaparición del joven y pidió ayuda urgente para encontrarlo. Ella aseguró que su hijo no acostumbra a ausentarse de su hogar sin avisarle, lo que aumentó su preocupación.

En medio de la creciente angustia, la mujer denunció que personas inescrupulosas intentaron estafarla aprovechándose de su dolor.

Reveló que desconocidos le habían llamado y escrito para pedirle dinero, asegurando tener información sobre el paradero de su hijo. Botello calificó tales acciones como un abuso cruel contra una madre desesperada.

En su publicación aclaró, además, que su hijo no consume drogas ni anda en malos pasos, y expresó su confianza en que se encontraba en Bayamo o sus alrededores.

La desaparición de Rennes generó la solidaridad en redes sociales, donde activistas y perfiles informativos divulgaron la denuncia para ayudar a localizarlo.

En Cuba, no existen protocolos oficiales efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas. Debido a la ausencia de canales estatales y la ineficaz respuesta de las autoridades, las familias recurren a las redes sociales para visibilizar los casos y solicitar la colaboración de la comunidad.