La Navidad que Cuba sí tuvo antes de 1959: luces, fe y familia sin pedir permiso

Vídeos relacionados:

En la memoria de muchos cubanos —y en las fotos que sobreviven— hay una postal que hoy parece de otro país: La Habana de diciembre con vidrieras encendidas, calles comerciales vestidas de guirnaldas, anuncios navideños y familias moviéndose entre compras, estrenos de ropa y una expectativa que se sentía en el aire. Tiendas emblemáticas como El Encanto se engalanaban con extraordinario bombo en las navidades, según recuerdan las crónicas históricas sobre aquel gran almacén.

La Epoca en Navidad en La Habana, Cuba

No era una Navidad perfecta —ninguna lo es—, pero era pública, visible y libre. Y eso marca la diferencia cuando se compara con lo que vino después: un Estado que, en nombre de la ideología y de campañas económicas, terminó arrinconando la celebración hasta volverla sinónimo de sospecha.

La Habana en diciembre: vitrinas, nacimientos y una ciudad que se vestía de fiesta

Antes de 1959, diciembre se vivía en la calle. Las arterias comerciales y tiendas por departamentos competían en decoración: nacimientos en vidrieras, arbolitos, luces y campañas de compra. En recuerdos recopilados sobre esas “navidades habaneras”, aparecen nombres que todavía duelen por lo que simbolizan: El Encanto, Fin de Siglo, La Época, San Rafael, Obispo… la ciudad en modo celebración.

Y había un detalle que hoy resulta casi subversivo decir en voz alta: la Navidad no era un acto clandestino. Se podía decorar, reunirse, ir a misa y desear “felicidades” sin calcular consecuencias.

Decoración navideña en una calle de Cuba, ilustración no real basada en fotografías de la época.

Lo más leído hoy:

Nochebuena: la mesa cubana y la Misa de Gallo

La Nochebuena cubana tenía —y tiene— un centro claro: la familia alrededor de la mesa. Árbol con estrella arriba, nacimiento a los pies y la tradición de ir a la Misa de Gallo alrededor de la medianoche como inicio espiritual de la Navidad.

En lo culinario, la estampa es conocida dentro y fuera de la Isla: el lechón asado como plato estrella de Nochebuena, una tradición tan arraigada que incluso en la diáspora se sigue identificando como la comida navideña cubana.

Pero la misma memoria histórica que habla de luces también recuerda algo importante: aquellas Navidades, como casi todo en la Cuba republicana, dejaban ver diferencias sociales. Había barrios donde la fiesta era más modesta y otros donde el despliegue era total; incluso se mencionan casas de beneficencia colmadas en esas fechas.

Después de 1959: cuando la ideología le fue ganando terreno a la fe

Tras la revolución, la relación entre el Estado y la religión se fue endureciendo. Con el proyecto del “hombre nuevo” y el impulso de un país oficialmente ateo durante años, se reprimieron expresiones religiosas y se empujó la fe hacia lo privado: expulsión de sacerdotes, nacionalización de escuelas religiosas y limitaciones a la participación política de creyentes, entre otros episodios documentados.

Ese contexto importa, porque la Navidad no fue solo una fecha: es una celebración cultural y religiosa. Cuando un Estado decide que la religión estorba, la Navidad se convierte en objetivo.

1969: “interrumpe la zafra”… y la Navidad sale del calendario

El punto de quiebre más recordado llega con la Zafra de los Diez Millones. En 1969, el gobierno eliminó el feriado navideño y lo justificó por la necesidad de sostener el esfuerzo azucarero. El feriado de Navidad desapareció oficialmente con el argumento de que interfería con la cosecha de 1970.

La lógica fue tan extrema que incluso hay crónicas que describen cómo el poder pretendía “estirar el calendario” y posponer celebraciones —Navidad incluida— para que nada interrumpiera la cosecha. La consecuencia práctica fue devastadora: la Navidad dejó de existir como celebración pública.

¿Fue una prohibición formal? Quizás no. ¿Fue una cancelación real? Sí.

Bastó la decisión oficial —y el clima político que la acompañaba— para que la Navidad quedara anulada en la vida pública durante décadas. Muchos cubanos siguieron celebrando “en voz baja”, con miedo a ser señalados por “debilidades ideológicas”.

En Cuba, cuando el poder decide que algo “no conviene”, no hace falta una ley para que se vuelva peligroso: basta el estigma, el expediente, la exclusión.

1992–1998: empieza a aflojar el puño… y regresa el feriado

En los años 90, el régimen comenzó a modificar su postura. Las reformas constitucionales eliminaron el carácter ateo del Estado y abrieron, con límites, espacios de práctica religiosa. El regreso del feriado navideño llegó por una vía simbólicamente potente: la Iglesia católica y la visita del Papa Juan Pablo II.

En un mensaje del 20 de diciembre de 1997, el Papa celebró que ese día “ha sido restaurado como feriado civil” en Cuba, permitiendo a la gente participar activamente en las celebraciones y recuperar una tradición profundamente arraigada en el corazón de los cubanos. El feriado se consolidó tras la visita papal.

La lectura es inevitable: la Navidad no volvió por iniciativa espontánea del poder, sino por presión moral, necesidad política y cálculo de imagen.

2025: ya no está “prohibida”, pero la crisis la vuelve cuesta arriba

Hoy, 24 de diciembre de 2025, la Navidad en Cuba ya no se vive bajo la sombra de un “acto contrarrevolucionario” como en décadas pasadas. Pero el país enfrenta otra forma de apagón: el literal.

Miles de familias en La Habana enfrentarán cortes de electricidad en plena Nochebuena, con cronogramas de apagones rotativos y previsiones de varias horas sin luz durante el 24 y el 25. Y si la luz falta, la mesa también. El precio de la carne de cerdo supera en algunos mercados los 1,000 CUP por libra, haciendo que el plato más simbólico de la Nochebuena sea un lujo para demasiados.

Esto no es nostalgia por el consumo. Es una realidad más dura: sin dignidad material, la fiesta se vuelve resistencia. Y el pueblo cubano lleva años resistiendo demasiado.

Tienda Fin de Siglo en Navidad, La Habana, Cuba

La “verdadera Navidad” que se perdió

Cuando se dice que “Cuba tenía una verdadera Navidad antes de 1959”, no se habla solo de luces en San Rafael o de vidrieras en El Encanto. Se habla de algo más básico:

Que celebrar no fuera sospechoso.

Que la fe no fuera una mancha.

Que la familia no tuviera que esconderse.

Que el Estado no pretendiera sustituir la Navidad por consignas.

La dictadura castrista —y su continuidad— le quitó a los cubanos el derecho a vivir sus tradiciones sin miedo. La Navidad, con todo lo que significa culturalmente, fue una de las víctimas más íntimas de ese control.

Hoy, entre apagones y carencias, vuelve la pregunta: ¿qué es celebrar cuando falta lo esencial? Y aun así, el cubano insiste: con una vela, un arroz resuelto, una oración en silencio o un abrazo por videollamada desde el exilio.

Eso también es Navidad. Solo que debería serlo con libertad y con pan, no con vigilancia y escasez.