Gobierno de España aprueba la creación de un Consulado General en Camagüey

El Gobierno de España aprobó este martes la creación de un Consulado General en Camagüey, en el centro-oriente de Cuba, con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos españoles residentes y de visita en la isla, así como de aliviar la creciente carga de trabajo de la sede principal en La Habana.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros, que dio luz verde al Real Decreto para la creación de la nueva sede consular, según informó La Moncloa.

El Ejecutivo español señaló que la medida busca responder a la dispersión geográfica de la colectividad española en Cuba, las limitaciones del transporte interno y la notable presencia de turismo español en la región oriental del país.

Actualmente, el Consulado General de España en La Habana enfrenta un incremento sostenido de inscritos, solicitudes de visado y otros trámites consulares, lo que ha generado retrasos y dificultades para atender la demanda. El nuevo consulado en Camagüey complementará sus funciones y capacidades, ampliando la cobertura en el territorio cubano.

En la misma sesión, el Consejo de Ministros aprobó también la creación de un Consulado General de España en Bangalore, India, decisión justificada por el aumento de los intercambios bilaterales con ese país asiático y la limitada presencia consular española existente hasta ahora.

Aunque el anuncio se refiere a un Consulado General, España mantiene presencia consular honoraria en Camagüey desde 1999. En ese año, el Ministerio de Asuntos Exteriores creó una Oficina Consular Honoraria con categoría de Viceconsulado, dependiente de La Habana y con jurisdicción sobre Camagüey, Ciego de Ávila y Las Tunas, debido al crecimiento de la población española y al flujo de turistas.

La referencia oficial del Consejo de Ministros no detalla aún plazos de apertura, sede concreta ni dotación de personal para el nuevo consulado, de acuerdo con Cubanet.

En septiembre pasado, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, adelantó que “muy próximamente” se abriría un nuevo consulado general en Cuba, sin precisar entonces la fecha exacta.

La creación del Consulado General en Camagüey se produce en un contexto marcado por el fin de la Ley de Memoria Democrática (conocida como ley de nietos) en octubre, aunque aún permanecen miles de expedientes pendientes y un elevado número de ciudadanos españoles en Cuba que requieren atención consular.