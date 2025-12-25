Cubana comparte mensaje sobre la Navidad en Cuba y recibe respuestas claras: "Tiraste la mejor descripción"

La creadora de contenidos cubana Anaisy, conocida como @anaisy_vlogs, compartió en redes sociales un mensaje que ha tocado fibras sensibles entre los cubanos en esta Navidad.

En un video publicado el 24 de diciembre, la joven comparó el ambiente festivo del resto del mundo con la dura realidad que se vive en Cuba.

“Hoy es 24 de diciembre, mientras el mundo entero celebra la Navidad con hermosas decoraciones y alumbrados preciosos, Cuba se quedó parada en el tiempo”, comienza diciendo.

En su criterio la “Navidad no existe en Cuba, a no ser que puertas adentro de las casas alguien decida celebrarla. Es un país donde las luces navideñas no tienen sentido porque luz no tenemos ni para alumbrarnos”, añadió.

Anaisy recordó que en otros tiempos las fiestas navideñas no eran una tradición oficial en la isla, pero “no faltaba la alegría, la buena comida, la música y las familias reunidas”. Sin embargo, lamentó que hoy “ya no se respira el mismo ambiente”.

“Las familias son pequeñas porque muchos emigraron para tener un futuro mejor y poder ayudar a los que quedaron a poner un plato digno en la mesa”, expresó. “Y en esta fecha los de allá tampoco son del todo felices, porque aunque se sientan en libertad y tengan ciertas comodidades, dieran lo que no tienen por pasar estos días con su familia”.

Lo más leído hoy:

La joven creadora resumió el panorama actual del país con una frase que resonó en los comentarios: “En este 24 de diciembre en Cuba no hay mucho que celebrar”. Describió cómo muchos cubanos enfrentan la Nochebuena “con la mesa vacía, en un apagón interminable, alumbrándose con lámparas recargables y velas”.

También mencionó a quienes pasan la fecha enfermos, “sin apenas poder levantarse de la cama”, y a otros que, aunque tengan una cena, “no le encontrarán tanto sentido a la celebración, porque se la pasarán con un teléfono en la mano batallando con el internet para comunicarse con su familia”.

Su mensaje, sencillo pero contundente, refleja la mezcla de tristeza y resistencia con que muchos cubanos viven las fiestas. En pocas horas, el video acumuló numerosos comentarios y reacciones de usuarios que se sintieron identificados.

“Gracias por decir lo que todos sentimos”, escribió una seguidora. “Triste, pero real”, comentó otro usuario.

En una época marcada por la nostalgia y la distancia, las palabras de Anaisy resumen la sensación de miles de cubanos.