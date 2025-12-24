EE.UU. manda un mensaje de esperanza a Cuba por Navidad

Vídeos relacionados:

La Embajada de los Estados Unidos en Cuba transmitió este 24 de diciembre un mensaje de buenos deseos a todos los cubanos, dentro y fuera del país, con motivo de la Nochebuena.

“Nuestros pensamientos están con el pueblo cubano, con el deseo de un futuro con más oportunidades, bienestar y dignidad para todos. Feliz Nochebuena a todos”, publicó la sede diplomática en su cuenta oficial de X.

El breve mensaje llega en un momento especialmente difícil para la población cubana, marcada por la escasez de alimentos, los apagones y el creciente éxodo de ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida fuera del país.

El mensaje fue recibido por muchos usuarios como una muestra de cercanía y esperanza en medio de la crisis que atraviesa la nación.