“Fue duro hacer este video”: Familia cubana regala cajitas de comida en La Habana por Nochebuena

La creadora de contenidos cubana Daniela Méndez Cordoví, conocida en redes sociales como @maruja_medica, protagonizó uno de los gestos más conmovedores de esta Nochebuena en Cuba.

En un video publicado el 24 de diciembre, la joven mostró cómo preparó y repartió comida a personas vulnerables en las calles de La Habana, con el propósito de regalarles un momento de alegría en medio de la difícil situación que atraviesa el país.

“No queda nada más por decir... una imagen dice más que mil palabras. Feliz Navidad para todos mis cubanos Fue duro hacer este video... pero me llevo lo mejor de este día”, expresó Daniela en la publicación.

En las imágenes se aprecia a la creadora y a sus familiares entregando platos de comida a ancianos y personas sin hogar, muchos de ellos en condiciones de extrema vulnerabilidad. Algunos apenas podían mantenerse en pie, pero no ocultaban su emoción al recibir el gesto solidario.

Los usuarios destacaron la sensibilidad y la empatía de la joven, resaltando la importancia de su ejemplo en una Navidad marcada por los apagones, la escasez y las carencias que afectan a miles de familias cubanas.

“Qué bonito gesto, me sacó las lágrimas”, escribió uno de los internautas, mientras otros agradecieron su iniciativa y valoraron la labor de su familia, especialmente la de su padre, médico neurólogo, a quien también calificaron como “un gran ser humano”.

En un contexto donde las celebraciones navideñas han quedado opacadas por la crisis, el gesto de @maruja_medica se convierte en un símbolo de esperanza y humanidad que muchos cubanos no tardaron en reconocer y compartir.