“Fue duro hacer este video”: Familia cubana regala cajitas de comida en La Habana por Nochebuena

La creadora de contenidos cubana Daniela Méndez Cordoví, conocida en redes sociales como @maruja_medica, protagonizó uno de los gestos más conmovedores de esta Nochebuena en Cuba.
En un video publicado el 24 de diciembre, la joven mostró cómo preparó y repartió comida a personas vulnerables en las calles de La Habana, con el propósito de regalarles un momento de alegría en medio de la difícil situación que atraviesa el país.
“No queda nada más por decir... una imagen dice más que mil palabras. Feliz Navidad para todos mis cubanos Fue duro hacer este video... pero me llevo lo mejor de este día”, expresó Daniela en la publicación.
En las imágenes se aprecia a la creadora y a sus familiares entregando platos de comida a ancianos y personas sin hogar, muchos de ellos en condiciones de extrema vulnerabilidad. Algunos apenas podían mantenerse en pie, pero no ocultaban su emoción al recibir el gesto solidario.
Los usuarios destacaron la sensibilidad y la empatía de la joven, resaltando la importancia de su ejemplo en una Navidad marcada por los apagones, la escasez y las carencias que afectan a miles de familias cubanas.
“Qué bonito gesto, me sacó las lágrimas”, escribió uno de los internautas, mientras otros agradecieron su iniciativa y valoraron la labor de su familia, especialmente la de su padre, médico neurólogo, a quien también calificaron como “un gran ser humano”.
En un contexto donde las celebraciones navideñas han quedado opacadas por la crisis, el gesto de @maruja_medica se convierte en un símbolo de esperanza y humanidad que muchos cubanos no tardaron en reconocer y compartir.
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad navideña en Cuba
¿Quién es Daniela Méndez Cordoví y qué hizo en Nochebuena?
Daniela Méndez Cordoví, conocida como @maruja_medica, es una creadora de contenido cubana que repartió comida a personas vulnerables en La Habana durante la Nochebuena. Su gesto fue un símbolo de esperanza en medio de la difícil situación que atraviesa el país, destacando por su empatía y solidaridad en una Navidad marcada por la escasez y apagones.
¿Cuál es la situación actual en Cuba durante las celebraciones navideñas?
Durante las celebraciones navideñas en Cuba, la población enfrenta apagones, escasez de alimentos y altas carencias económicas, lo que ha llevado a muchos a buscar formas creativas de celebrar con lo poco que tienen. Gestos solidarios de ciudadanos, como la distribución de comida por parte de Daniela y otros cubanos, se han convertido en símbolos de esperanza para muchos.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana a los actos de solidaridad en la isla?
La comunidad cubana ha reaccionado con admiración y gratitud ante los actos de solidaridad, como los de Daniela Méndez Cordoví. Muchos usuarios en redes sociales han destacado la importancia de estos gestos en tiempos de crisis, valorando el ejemplo de empatía y humanidad que representan, y han expresado su deseo de que más personas sigan este ejemplo.
¿Qué otros ejemplos de solidaridad se han visto en Cuba durante la crisis actual?
Además del gesto de Daniela, otros cubanos han realizado acciones similares como repartir comida a personas necesitadas, decorar árboles de Navidad con pocos recursos y enviar ayuda desde el exterior. Estas acciones muestran la creatividad y el deseo de mantener el espíritu festivo y de apoyo mutuo en medio de las dificultades.
