Régimen cubano extrema los apagones navideños: SEN colapsa con más de 2.000 MW de déficit en Nochebuena

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) informó que este 24 de diciembre de 2025, una fecha en la que los cubanos esperaban al menos un respiro por la Navidad, el país volvió a sufrir apagones durante las 24 horas, con una afectación máxima de 2015 megavatios (MW) a las 6:30 p.m., cifra que superó los pronósticos oficiales.

La nota oficial informa que la causa principal del colapso energético fue la no incorporación de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, que estaba prevista para aliviar parcialmente el déficit.

A ello se sumaron averías simultáneas en unidades de la CTE Antonio Maceo (Santiago de Cuba), del Mariel y de la CTE Felton (Holguín), además de varias plantas en mantenimiento o fuera de servicio por falta de combustible y lubricantes.

Los apagones se han vuelto crónicos durante los últimos cinco años, pero en el segundo semestre de 2025 han escalado y este 24 de diciembre empañaron las celebraciones navideñas en todo el país.

La crisis energética en Cuba es una evidencia clara de la falta de capacidad del Gobierno para garantizar un servicio eléctrico estable, incluso en fechas simbólicas de gran importancia para la población.