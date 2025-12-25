Régimen cubano extrema los apagones navideños: SEN colapsa con más de 2.000 MW de déficit en Nochebuena

La crisis eléctrica en Cuba se agravó en Nochebuena con un déficit de 2015 MW. Averías en centrales y falta de combustible dejaron al país sin electricidad, evidenciando la gestión ineficiente del Gobierno.

Jueves, 25 Diciembre, 2025 - 11:57

Nochebuena en apagón (imagen de referencia) © CiberCuba / ChatGPT
Nochebuena en apagón (imagen de referencia) Foto © CiberCuba / ChatGPT

La Unión Eléctrica (UNE) informó que este 24 de diciembre de 2025, una fecha en la que los cubanos esperaban al menos un respiro por la Navidad, el país volvió a sufrir apagones durante las 24 horas, con una afectación máxima de 2015 megavatios (MW) a las 6:30 p.m., cifra que superó los pronósticos oficiales.

La nota oficial informa que la causa principal del colapso energético fue la no incorporación de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, que estaba prevista para aliviar parcialmente el déficit.

A ello se sumaron averías simultáneas en unidades de la CTE Antonio Maceo (Santiago de Cuba), del Mariel y de la CTE Felton (Holguín), además de varias plantas en mantenimiento o fuera de servicio por falta de combustible y lubricantes.

Los apagones se han vuelto crónicos durante los últimos cinco años, pero en el segundo semestre de 2025 han escalado y este 24 de diciembre empañaron las celebraciones navideñas en todo el país.

La crisis energética en Cuba es una evidencia clara de la falta de capacidad del Gobierno para garantizar un servicio eléctrico estable, incluso en fechas simbólicas de gran importancia para la población.

Preguntas frecuentes sobre los apagones navideños en Cuba

¿Por qué hubo apagones en Cuba durante la Nochebuena de 2025?

Los apagones durante la Nochebuena de 2025 en Cuba se debieron principalmente a un déficit de generación eléctrica de más de 2.000 MW. Las averías en las centrales termoeléctricas y la falta de combustible contribuyeron al colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además, la no incorporación de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica Mariel, que estaba prevista para aliviar el déficit, agravó la situación.

¿Cuál es el impacto de los parques solares en la crisis eléctrica de Cuba?

La incorporación de nuevos parques solares en Cuba ha sido insuficiente para resolver la crisis eléctrica. A pesar de que 34 parques solares contribuyeron con 2843 MWh de energía, su aporte no logra cubrir el déficit estructural del sistema eléctrico cubano. La dependencia del país en infraestructuras obsoletas y la falta de combustible son problemas que las energías renovables aún no pueden compensar completamente.

¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha anunciado medidas concretas y efectivas para solucionar la crisis energética. La gestión del sistema eléctrico sigue siendo ineficiente, y no se han realizado las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura eléctrica del país. La población sigue sufriendo apagones prolongados, incluso en fechas simbólicas como la Navidad.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

