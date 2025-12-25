Cubana prepara festín por Nochebuena con dos horas de corriente y hornillas de carbón

La creadora de contenidos cubana Maray Dana, conocida en redes como @mara_dana23, compartió un emotivo video donde muestra cómo preparó una deliciosa cena de Nochebuena, a pesar de las difíciles condiciones y los apagones en Cuba.
“Ese día solo tendríamos dos horas de corriente, pero no iba a dejar que eso arruinara la Navidad en mi familia”, explicó la joven en su video, donde se le ve cocinando con una mezcla de ingenio, amor y espíritu festivo. Todos los miembros de la familia participaron de un modo u otro y eso para ellos fue lo mejor.
Maray aprovechó al máximo las dos horas de electricidad disponibles para adelantar parte del menú.
En la mesa no faltaron los clásicos de la comida cubana: frijoles negros, arroz blanco, ensalada de tomate y bistecitos de cerdo. También prepararon tamales, un antojo que según confesó, hacía años no podían darse el gusto de comer.
La corriente se fue justo en medio de la cocción de los alimentos, pero lejos de rendirse, la cubana encendió sus dos hornillas de carbón para terminar la faena. En el carbón no solo preparó el flan, también hizo un caldero de arroz con leche y hasta una panetela.
El resultado fue un auténtico festín criollo. Tuvieron que disfrutarlo sin bañarse ni "poner bonitos" por la escasez de agua y el apagón.
“Sé que muchos comparten de otras maneras en estas fechas, pero esta sencilla es la nuestra”, comentó la joven. Su mensaje refleja la esencia de la cocina cubana: hacer magia con poco y convertirlo en celebración para toda la familia.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y la celebración de Nochebuena
¿Cómo logran las familias cubanas cocinar durante los apagones?
Las familias cubanas han desarrollado ingeniosas estrategias para cocinar durante los apagones. Utilizan hornillas de carbón, fogones improvisados con leña o cualquier fuente de calor disponible. En el caso de Maray Dana, ella usó dos hornillas de carbón para completar la preparación de su cena de Nochebuena cuando se fue la electricidad.
¿Qué representa la cena de Nochebuena para las familias cubanas en medio de la crisis?
Para las familias cubanas, la cena de Nochebuena es un símbolo de unión y resistencia. A pesar de las carencias, logran crear un ambiente festivo y cálido, como muestra el video de Maray Dana. La familia participó activamente en la preparación de la cena, disfrutando de un menú tradicional que incluyó frijoles negros, arroz blanco, y tamales.
¿Cuál es la situación energética actual en Cuba?
La situación energética en Cuba es crítica. Los cubanos enfrentan largos apagones diarios, muchas veces de hasta 20 horas, debido al deterioro de las termoeléctricas y la falta de combustible. Esto ha llevado a un uso extendido de métodos alternativos para cocinar, como el carbón y la leña, intensificando la deforestación.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética afecta profundamente la vida diaria de los cubanos. Con pocas horas de electricidad, las familias deben priorizar tareas domésticas esenciales y recurrir a ingeniosas soluciones para preparar alimentos. Además, la falta de gas y carbón obliga a muchos a cocinar con leña, afectando su salud y el medio ambiente.
