Cubana prepara festín por Nochebuena con dos horas de corriente y hornillas de carbón

La creadora de contenidos cubana Maray Dana, conocida en redes como @mara_dana23, compartió un emotivo video donde muestra cómo preparó una deliciosa cena de Nochebuena, a pesar de las difíciles condiciones y los apagones en Cuba.

“Ese día solo tendríamos dos horas de corriente, pero no iba a dejar que eso arruinara la Navidad en mi familia”, explicó la joven en su video, donde se le ve cocinando con una mezcla de ingenio, amor y espíritu festivo. Todos los miembros de la familia participaron de un modo u otro y eso para ellos fue lo mejor.

Maray aprovechó al máximo las dos horas de electricidad disponibles para adelantar parte del menú.

En la mesa no faltaron los clásicos de la comida cubana: frijoles negros, arroz blanco, ensalada de tomate y bistecitos de cerdo. También prepararon tamales, un antojo que según confesó, hacía años no podían darse el gusto de comer.

La corriente se fue justo en medio de la cocción de los alimentos, pero lejos de rendirse, la cubana encendió sus dos hornillas de carbón para terminar la faena. En el carbón no solo preparó el flan, también hizo un caldero de arroz con leche y hasta una panetela.

El resultado fue un auténtico festín criollo. Tuvieron que disfrutarlo sin bañarse ni "poner bonitos" por la escasez de agua y el apagón.

“Sé que muchos comparten de otras maneras en estas fechas, pero esta sencilla es la nuestra”, comentó la joven. Su mensaje refleja la esencia de la cocina cubana: hacer magia con poco y convertirlo en celebración para toda la familia.