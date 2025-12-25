Navidad en apagón en Cuba: Déficit por encima de los 1,900 MW 

Vídeos relacionados:

Tras una Nochebuena con buena parte del país a oscuras, los cubanos tampoco tendrán alivio en el día que se celebra la Navidad, pues la Unión Eléctrica (UNE) anunció otra jornada de apagones masivos para este jueves, con una afectación de cerca de 2,000 megavatios (MW) en horario pico.

La ya muy crítica situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se agravó aún más al amanecer de hoy, con la salida de la unidad 8 de la central termoeléctrica Maximo Gómez, del Mariel, por un “salidero en el economizador”, según dijo la UNE en Facebook, sin dar más detalles. Para empeorar el panorama, a las 11:05 a.m., salió de servicio el bloque 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, por “disparo de 6 kV”.

Estas roturas se sumaron a averías simultáneas en otras cuatro unidades: la 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, “Renté”, en Santiago de Cuba; la 5 de la propia CTE del Mariel, en Artemisa, y la 2 de la CTE Felton (Lidio Ramón Pérez), en Holguín. Mientras otras tres plantas están en mantenimiento o fuera de servicio por falta de combustible y lubricantes.

Así las cosas, el pronóstico para este jueves resulta tan aterrador como el de la víspera.

Según la nota oficial de la UNE, para el horario de mayor demanda se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE del Mariel con 70 MW. También, había informado que se esperaba el completamiento de la unidad 3 de la CTE de Cienfuegos con 50 MW, sin embargo, horas después se reportó su salida de servicio.

En horario pico habrá una disponibilidad de sólo 1,365 MW, un poco más de un tercio de la demanda máxima de 3,300 MW, por lo que el déficit alcanzará los 1,935 MW y la afectación se prevé llegue a los 1,965 MW, bastante cercana a la registrada el miércoles.

La entrada de la unidad 6 de la termoeléctrica del Mariel, en mantenimiento, ya había sido anunciada para la víspera, pero no se cumplió.

La UNE aseguró que esa fue la causa de que el 24 de diciembre la afectación máxima por déficit de capacidad de generación superara los pronósticos oficiales, con 2,015 megavatios (MW) a las 6:30 p.m. El país volvió a sufrir apagones durante las 24 horas en una fecha en que los cubanos esperaban al menos un respiro por la Navidad.

Este jueves, la disponibilidad del SEN se situaba a las 6:00 a.m. en apenas 1,245 MW, mientras la demanda alcanzaba los 2,100 MW, con un déficit de generación de 750 MW. Para el horario de la media se estimaba una afectación de 1,400 MW.

Además de las interrupciones por averías y trabajos de mantenimiento, la UNE señaló que también hay limitaciones en la generación térmica, que suman 536 MW fuera de servicio, y problemas por falta de combustible y lubricante, que afectan en total 813 MW.

Los apagones en el país se han vuelto crónicos durante los últimos cinco años, pero en el segundo semestre de 2025 han escalado y este 24 de diciembre empañaron las celebraciones navideñas en la isla.

La crisis energética en Cuba es una evidencia clara de la falta de capacidad del gobierno para garantizar un servicio eléctrico estable, incluso en fechas de gran relevancia para la población.