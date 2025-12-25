Muchos actos y pocas respuestas: conmemoran en Santiago triunfo de la Revolución, mientras la crisis cotidiana sigue intacta

El acto trascurrió a pocas horas de una Nochebuena marcada por la oscuridad y la tristeza

La provincia de Santiago de Cuba conmemoró este jueves el aniversario 67 del triunfo de la Revolución en un acto donde las autoridades exaltaron la fidelidad al legado revolucionario, mientras numerosos santiagueros recordaron que los problemas cotidianos siguen sin respuesta.

El acto provincial por la efeméride tuvo lugar en el municipio de Palma Soriano, y fue encabezado por Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa de Santiago de Cuba, mostró un reporte de la televisión estatal.

La ceremonia reafirmó, según el discurso oficial, la lealtad del pueblo santiaguero al legado de Fidel Castro Ruz.

Captura de Facebook/Yosamny Mayeta Labrada

La puesta en escena respondió al guion habitual: uniformes, consignas, aplausos dirigidos y un discurso cuidadosamente ensayado desde el podio.

En su intervención, Johnson reiteró frases de compromiso político y promesas de continuidad, sin referencias concretas a soluciones inmediatas para los problemas que afectan a la población.

El acto trascurrió a pocas horas de una Nochebuena en Santiago de Cuba marcada por la oscuridad y la tristeza, pues desde horas de la tarde del 24 de diciembre, amplias zonas de la ciudad quedaron sin electricidad debido a apagones que se extendieron durante toda la noche.

A través de su perfil en Facebook, el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada calificó el acto como un ejercicio de retórica vacía, en el que “se habla mucho sin decir nada” y se promete sin resolver.

En su crónica, subrayó el contraste entre el tono solemne del escenario y la realidad que permanece fuera del acto, con barrios sin electricidad, familias sin alimentos básicos y una población atrapada en la subida constante de precios.

Las reacciones ciudadanas en redes sociales reforzaron esa distancia. Comentarios denunciaron apagones de más de 20 horas, falta de agua, niños sin acceso a leche y viviendas en estado precario.

Otros usuarios expresaron cansancio ante lo que describen como “actos políticos repetidos” que no se traducen en mejoras tangibles, y señalaron que Santiago de Cuba “se cae en pedazos”, al tiempo que el discurso oficial insiste en victorias futuras.

Más allá de la conmemoración, el acto volvió a evidenciar una fractura profunda, la del poder que se expresa desde el micrófono y una ciudadanía que percibe silencio institucional frente a sus necesidades más urgentes.

En una provincia históricamente simbólica para el relato revolucionario, el descontento ya no se manifiesta solo en la intimidad, sino de forma abierta en el espacio público digital.