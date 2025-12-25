Papa León XIV llama a la paz y la responsabilidad social en su mensaje de Navidad

Vídeos relacionados:

En su mensaje Urbi et Orbi con motivo de la Navidad, el papa León XIV exhortó a la humanidad a asumir su responsabilidad personal y colectiva en la construcción de la paz.

Afirmó que el nacimiento de Jesucristo representa la paz verdadera, capaz de vencer el pecado, el odio y la violencia mediante el amor misericordioso de Dios, citó el medio local Vaticano News.

Durante su alocución desde la Plaza de San Pedro, el Pontífice recordó que Jesús nació en la pobreza, en un establo y recostado en un pesebre, porque “no había lugar para Él en el albergue”.

Ese hecho, subrayó, muestra que el Hijo de Dios eligió la humildad y la cercanía con los más vulnerables, identificándose con los pobres, los excluidos y quienes sufren.

León XIV insistió en que la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino un camino que exige reconocer los propios errores, pedir perdón y comprometerse con el amor y la solidaridad.

“Dios, que nos ha creado sin nosotros, no puede salvarnos sin nosotros”, recordó el Papa, al destacar que la paz comienza en el corazón de cada persona.

Lo más leído hoy:

El mensaje navideño tuvo también un marcado enfoque internacional.

El Sumo Pontífice mencionó a los pueblos golpeados por la guerra, la violencia y las catástrofes naturales, entre ellos Medio Oriente, Ucrania, América Latina, Myanmar, Sudán y Haití, y pidió a los líderes políticos trabajar por el diálogo, la reconciliación y la justicia.

Asimismo, expresó su cercanía con migrantes, refugiados, jóvenes desempleados, presos y personas explotadas, afirmando que abrirles el corazón es abrirlo al propio Cristo. “El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz”, reiteró.

León XIV concluyó su mensaje señalando que la Navidad va más allá de celebraciones externas y regalos, y supone un compromiso concreto con la justicia, la fraternidad y la dignidad humana.

El mensaje Urbi et Orbi cerró con la tradicional bendición papal, en un contexto global marcado por conflictos, crisis humanitarias y profundas desigualdades, a las que el Pontífice llamó a responder con paz, responsabilidad y misericordia.