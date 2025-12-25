Papa León XIV recibe a nuevo embajador del régimen cubano ante la Santa Sede

Vídeos relacionados:

El papa León XIV recibió en audiencia al nuevo embajador del régimen cubano ante la Santa Sede, Leyde Ernesto Rodríguez Hernández, con motivo de la presentación de sus cartas credenciales, informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

Según el comunicado oficial, la audiencia tuvo lugar en la mañana del 20 de diciembre y se realizó en el marco protocolar habitual para la acreditación de nuevos representantes diplomáticos ante el Vaticano.

Tras la ceremonia, Rodríguez Hernández asumió formalmente la jefatura de la misión cubana ante la Santa Sede.

El Vaticano publicó además una biografía oficial del diplomático.

De acuerdo con esa información, Rodríguez Hernández nació el 5 de enero de 1969 en Sancti Spíritus, está casado y tiene tres hijos.

Es graduado en Relaciones Políticas Internacionales por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI), donde también obtuvo una maestría en Historia y Relaciones Internacionales y un doctorado en Ciencias Históricas.

Figura como profesor titular del ISRI, adscrito a la Universidad de La Habana.

El resumen de su carrera profesional, divulgado por la Santa Sede, recoge una trayectoria estrechamente vinculada a las estructuras políticas, académicas y diplomáticas del régimen cubano.

Entre otros cargos, fue funcionario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, periodista de la redacción internacional del diario oficial Juventud Rebelde entre 1995 y 1999, y directivo académico en el ISRI.

En el ámbito diplomático, desempeñó funciones como encargado de negocios interino y segundo secretario en las embajadas de Cuba en la República Democrática del Congo y en la República del Congo, así como consejero y segundo jefe de misión en Francia. Más recientemente, fue embajador de Cuba en Serbia y Montenegro entre 2022 y 2025.

De acuerdo con información publicada por Cubanet, Rodríguez Hernández sustituye a René Mujica, quien estuvo al frente de la misión cubana ante la Santa Sede desde 2021, aunque el régimen cubano no difundió ampliamente información oficial sobre el relevo.

Durante su paso por Serbia, la actividad pública del ahora embajador ante el Vaticano estuvo marcada por la agenda tradicional de la diplomacia cubana, centrada en campañas contra el embargo estadounidense, la búsqueda de respaldos políticos y la promoción de redes de solidaridad afines al Gobierno de La Habana.

La acreditación de Rodríguez Hernández ante la Santa Sede se produce en un contexto de grave crisis económica y social en Cuba, y refuerza la presencia diplomática del régimen ante el Vaticano, una instancia que La Habana ha considerado históricamente relevante en su estrategia internacional.