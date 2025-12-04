Régimen cubano vota en contra de resolución en la ONU que exige a Rusia devolver a niños ucranianos

Vídeos relacionados:

Cuba volvió a colocarse del lado de Rusia en uno de los temas más sensibles del conflicto en Ucrania como es la deportación forzosa de menores. La delegación cubana votó en contra de una resolución aprobada el miércoles en la Asamblea General de la ONU que exige a Moscú el retorno inmediato, seguro e incondicional de todos los niños ucranianos trasladados o deportados desde 2014, muchos de ellos separados de sus familias, sujetos a cambios de ciudadanía, adoctrinamiento y reubicación en territorios ocupados.

La resolución contó con 91 votos a favor, 57 abstenciones y solo 12 votos en contra, entre ellos Rusia, Corea del Norte, Siria y Cuba.

“¡Gracias por su apoyo! ¡Y qué pena por la docena!”, escribió en X el viceministro de Exteriores de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, al publicar el tablero de votos. Un mensaje dirigido a esa minoría de países que rechazó apoyar la reunificación familiar de los menores.

El texto aprobado recuerda que la protección de los menores es una obligación del derecho internacional y denuncia la “preocupación profunda” por el destino de los niños ucranianos sometidos a deportación o separación de sus padres desde la anexión de Crimea en 2014.

Exige a Rusia poner fin de inmediato a estas prácticas y facilitar el regreso de los menores a sus hogares, además de garantizar su acceso a asistencia médica, apoyo psicosocial y un entorno seguro para su reintegración.

“Su voto ‘sí’ es un voto por la paz”, había escrito horas antes Kyslytsya, en un llamado a los representantes de la ONU.

“No existe una excusa genuina para no apoyar la reunificación de los niños con sus familias”.

Hasta el Vaticano apoyó el retorno de los menores

La dimensión humanitaria del tema quedó aún más clara tras la intervención de la Santa Sede, que reiteró en la ONU que los niños ucranianos deben regresar con sus familias, una cuestión “de justicia” que no debe ser eclipsada por “consideraciones políticas”.

El Vaticano pidió un alto el fuego inmediato y recordó que cada día sin paz “roba algo a toda la humanidad”.

Mientras la comunidad internacional reclamaba un consenso mínimo sobre la protección infantil, Cuba optó por alinearse con Moscú.

El discurso cubano y sus contradicciones

El voto negativo llega acompañado de un contraste difícil de ignorar. Hace unos días, la misión cubana en la ONU publicaba en X que Cuba mantiene una política de “tolerancia cero” contra la trata de personas y que defiende una respuesta “humana” y basada en la cooperación internacional.

Este año también compartieron un mensaje reafirmando su compromiso con la igualdad racial y los derechos de los afrodescendientes.

En la práctica, sin embargo, La Habana respaldó a uno de los gobiernos acusados de ejecutar traslados forzosos de miles de niños, una práctica que la resolución califica como violación del derecho internacional humanitario.

Mientras el mundo exige que los niños regresen con sus padres, Cuba eligió quedarse del lado del agresor.