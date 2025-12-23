Un video compartido en TikTok por el usuario @josepavelcruz477 se ha vuelto viral por mostrar un reencuentro que muchos describen como “el verdadero espíritu de la Navidad”. En las imágenes, un joven soldado del Ejército de Estados Unidos regresa a casa sin previo aviso y sorprende a su familia cubana en plena víspera navideña.

El clip, titulado “El mejor regalo de Navidad 2025”, comienza con los padres corriendo por el pasillo al descubrir que quien acaba de llegar es su hijo uniformado. En medio de la emoción y la sorpresa, el padre exclama: “¡Mentira que está mi hijo aquí!”. Esa frase, tan espontánea y sincera, se convirtió en el eco más recordado por los miles de usuarios que comentaron la publicación.

En pocos días, el video superó las 16 mil reacciones y cerca de mil comentarios, la mayoría de personas conmovidas por la escena. “Ojalá mi hijo viniera esta Navidad”, escribió una usuaria. “Llorar por desconocidos es mi pasión”, comentó otra. También hubo quienes compartieron su propia historia, como una madre que contó: “Mi hijo lleva 21 años en el Navy y todavía me erizo cada vez que vuelve a casa”.

El contenido despertó un sentimiento común entre quienes tienen familiares lejos, especialmente en estas fechas. Muchos coincidieron en que el regreso del joven representa la esperanza de miles de madres que sueñan con volver a abrazar a sus hijos. “El mejor regalo que Dios puede dar es tenerlos de vuelta y sanos”, escribió una internauta.

Más allá del uniforme y las medallas, el video recuerda algo universal: el poder del hogar y el valor de un abrazo esperado. En tiempos en que las redes suelen llenarse de frivolidades, este reencuentro logró lo que pocas historias consiguen: emocionar a miles de personas y devolver, aunque sea por un instante, la fe en la ternura.