Más de tres años separados y su reacción lo dice todo: El reencuentro de actriz cubana con su perrito en Miami te hará llorar

La actriz cubana Amalia Gaute conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo video de su reencuentro con su perro, después de más de tres años sin poder verlo.

“Bueno, hoy es un día muy importante porque hoy voy a ver después de tres años, cuatro meses y siete días a una persona muy importante para mí, y estoy un poquito nerviosa y feliz”, expresó Gaute en el video publicado en TikTok antes de vivir el esperado momento.

En las imágenes se le ve arrodillada en el suelo de un aeropuerto de Miami, abrazando con ternura a su mascota y besándola repetidamente, mientras el animal, visiblemente emocionado, mueve la cola y busca su rostro.

Al compartir el video, la actriz escribió: “Hay reencuentros que te devuelven el alma. Bienvenido a casa, mi Gru”, reflejando la enorme carga emocional del encuentro.

El video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, ha recibido miles de comentarios de admiradores que celebran el reencuentro y destacan la conexión entre la artista y su perro.

Amalia Gaute, conocida por su trabajo en el teatro y la televisión cubana, reside actualmente en Miami, donde continúa desarrollando su carrera artística.