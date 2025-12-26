"Cuando llega la Navidad y estás lejos de casa": testimonio de una cubana en España revela lo que sienten muchos emigrantes

Una cubana que vive en Albacete, Castilla-La Mancha, compartió en TikTok un video donde habló sobre la nostalgia que siente al pasar la Navidad lejos de su familia en Cuba.

“Soy cubana y vivo en España, en Albacete Castilla La Mancha, nunca había tenido la oportunidad de como tal de celebrar Navidad, de ver luces tan bonitas, las calles adornadas, las personas celebrando, comprando regalos, todas las tiendas decoradas...”, contó la joven en el video publicado en días previos en su cuenta en TikTok @rosmerys027.

Aunque agradeció poder vivir esta experiencia, reconoció que no se siente animada a celebrarla: “No me siento motivada, no me siento con deseos de celebrar (...) como la familia está lejos simplemente no encuentro un motivo. Ya estoy sola aquí, mi esposo y yo, no siento como una motivación así ni de tan siquiera de decorar la casa”.

La cubana explicó que las fiestas le resultan especialmente difíciles: “En estos días me pongo melancólica, en estos días me pongo mal, en estos días lloro, la verdad. No es que no me gusta la Navidad, la Navidad sí me gusta, pero me gustaría pasarla con toda la familia, como ahora están haciendo los de aquí”.

El video, grabado mientras caminaba por las calles iluminadas de Albacete, provocó decenas de comentarios. Algunos usuarios compartieron mensajes de apoyo y empatía: “Es normal que te sientas así si tu familia está lejos y también estás lejos de tu tierra”; “Todos pasamos por eso, es un sentimiento difícil y muy doloroso cuando estamos lejos de nuestros familiares y amigos”.

Otros contaron experiencias similares, mientras algunos le recordaron la importancia de valorar las oportunidades que tiene fuera de la isla.

Ante la repercusión de sus palabras, la cubana publicó otro video en la red donde aclaró que no se trataba de una queja, sino de un sentimiento común entre los emigrantes. En su mensaje, titulado “Una Navidad lejos de casa”, explicó: “Ayer por la tarde publiqué un video acerca de cómo me sentía en esta Navidad siendo cubana y teniendo mi familia lejos, algunas personas me dicen que tengo que agradecer por el lugar que yo estoy, y ustedes no saben lo agradecida que estoy por eso”.

Ross detalló además su rutina y el horario laboral de su esposo, lo que agrava la sensación de soledad: “A veces son las 4 de la madrugada cuando llega a la casa, ya lleva dos años trabajando ahí. Gracias a Dios por eso también, pero nada, que también me han sorprendido muchas personas que se sienten como yo”.

La joven señaló que la distancia y las pérdidas familiares han influido en su ánimo durante estas fechas: “Perdí a mi papá, a mi abuelo estando aquí, a mi tío hace dos meses. Todas esas cosas te van golpeando aunque muchos no los entiendan”.

Su reflexión terminó con un mensaje de afecto hacia quienes pueden compartir en familia: “Los que tienen la posibilidad de estar en familia, estar con su papá o con su mamá, aprovéchalo, porque en algún momento no van a estar”.

El sentimiento expresado por Ross coincide con el de otros emigrantes cubanos que han compartido sus vivencias en redes. Otra cubana, Anita, conocida como @anita.cubanita06, relató cómo celebró su primera Navidad fuera de la isla, tras mudarse a Costa Rica con su pareja y su hijo.

“Mi primera Navidad fuera de Cuba fue más de lo que me podía imaginar (...) aquí tuve la posibilidad de estar en un país libre, donde puedo salir y comprar la carne que desee, la cantidad que desee, comprar un pastel. Hoy me siento libre, me siento feliz”, dijo en un video que rápidamente se hizo viral.

En ese mismo mensaje, Anita reflexionó sobre quienes permanecen en la isla: “Pienso en los míos, en que muchas personas no tuvieron ni siquiera un plato de comida para comerse, que pasaron su Navidad sin corriente, sin agua, sin ganas y sin esperanza... es triste”. Su testimonio también despertó empatía entre los cubanos que viven fuera y reavivó el debate sobre las condiciones en Cuba durante las fiestas.

Los mensajes de Ross y Anita muestran dos perspectivas distintas pero complementarias de la emigración cubana: la gratitud por una nueva vida y la melancolía por la distancia. En ambos casos, la Navidad se convierte en un recordatorio del desarraigo y, al mismo tiempo, en una oportunidad para valorar la libertad y la familia.