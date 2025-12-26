Entre fotos, reencuentros y añoranza: Así celebran la Navidad artistas e influencers cubanos

Vídeos relacionados:

Las redes sociales se llenaron de brillo y nostalgia este 25 de diciembre con las publicaciones de artistas e influencers cubanos que celebraron la Navidad desde distintas partes del mundo. Muchos compartieron imágenes rodeados de familia, junto al árbol decorado o cocinando esos platos típicos que los conectan con sus raíces aunque estén lejos de la isla.

Algunos, mostraron cenas navideñas en pareja o reuniones entre amigos cubanos, otros compartieron verdaderas postales que quedarán para el recuerdo. También hubo quienes aprovecharon las fiestas para visitar a sus familiares en Cuba, compartiendo mensajes que mezclan la emoción por volver a abrazar a los suyos y la tristeza de ver un país donde falta tanta alegría.

En las redes hubo mucho espacio para la melancolía. Numerosos artistas expresaron cuánto extrañan a sus seres queridos que permanecen en la isla, recordando las Navidades compartidas y enviando deseos de esperanza para un futuro mejor.

Por supuesto, no faltaron los que agradecieron a la vida por un 2025 lleno de éxitos y bendiciones.

Heydy González y familia

Camila Arteche

Oniel Bebeshito y Rachel Arderi

Eduardo Antonio y su esposo Roy García

Osmani García y su esposa Laura

Amanda Camaraza

Randy Malcom

La Mamilover y familia