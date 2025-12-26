Cubana celebra su primera Navidad fuera de la isla: "Orgullosa porque saqué a mi familia de ese infierno"

La creadora digital cubana Anita, conocida en redes sociales como “Anita la cubana”, compartió un emotivo testimonio sobre su primera Navidad fuera de Cuba, que rápidamente se volvió viral en redes.

“Mi primera Navidad fuera de Cuba fue más de lo que me podía imaginar. En Cuba ahora mismo hubiese estado preocupada por qué iba a comer, qué podía comprar, el dinero no me alcanzaba. Y sin embargo, aquí tuve la posibilidad de estar en un país libre, donde puedo salir y comprar la carne que desee, la cantidad que desee, comprar un pastel. Hoy me siento libre, me siento feliz”, contó en el video grabado desde su nuevo hogar en Costa Rica.

La joven, que emigró recientemente con su pareja y su hijo, habló también sobre la diferencia entre celebrar las fiestas en la isla y hacerlo en un país donde, según sus palabras, “las personas pueden disfrutar sin miedo ni carencias”.

“Siento que por primera vez voy a celebrar y voy a saber lo que es una Navidad. No sé si lo saben, pero en Cuba no se celebra la Navidad; la mayoría de las personas no tienen ni siquiera dinero para comprar un pedacito de carne o adornar su casa con algunas luces”, dijo Anita.

En su mensaje, también expresó tristeza por quienes permanecen en la isla. “Hoy solo pienso en los míos, en que muchas personas no tuvieron ni siquiera un plato de comida para comerse, que pasaron su Navidad sin corriente, sin agua, sin ganas y sin esperanza. Es triste, es verdad, pero me siento también demasiado orgullosa porque saqué a mi familia de ese infierno en el que estábamos viviendo. Ojalá todos los cubanos algún día puedan saber cómo de verdad se celebra una Navidad.”

El video, acompañado del mensaje “Así fue mi primera Navidad fuera de Cuba”, recibió miles de mensajes de apoyo y reflexión.

Entre los comentarios, muchos usuarios le desearon felicidad y bendiciones. “Dios te bendiga y te dé mucha felicidad”, escribió uno de ellos. “Me hace tan feliz ver que muchos logran salir y poder hacer sus vidas dignamente”, dijo otro. Varios coincidieron en la importancia de valorar la libertad: “Feliz Navidad, nada mejor que vivir en un país donde no tienes que pedir permiso para nada”.

Otros se mostraron conmovidos por su testimonio: “No te conozco, pero siento felicidad por ti y tu familia”; “De verdad que uno no valora muchas cosas hasta que ve este tipo de videos”. También hubo mensajes de esperanza: “Un día Cuba será libre”, escribió una persona, mientras otra añadió: “Todos los países merecen libertad y prosperidad. Sigamos pidiendo a Dios el milagro para Venezuela, Cuba y Nicaragua.”

En TikTok (@anita.cubanita06), donde el video acumuló más de 175 mil ‘me gusta’, también surgió debate. Algunos usuarios expresaron empatía y comprensión: “Qué tristeza, pero también qué alegría verte libre”. Otros, en cambio, opinaron desde diferentes puntos de vista: “Pidan que Estados Unidos quite el bloqueo”, comentó uno; mientras otro respondió: “Siempre están con lo mismo de la dictadura, pero ni lo sueñen, eso nunca va a pasar en México”.

La influencer ya había relatado días antes su proceso migratorio desde Cuba hasta Costa Rica, donde llegó junto a su pareja e hijo tras pasar por Nicaragua, en un testimonio publicado en otro de sus videos. En aquel momento contó que el choque con la realidad fue “demasiado duro”. “Nunca había visto tanta comida junta. Saber que hay tantas cosas que en tu país ni siquiera las puedes ver”, expresó entonces.

Anita asegura que en Costa Rica se siente agradecida por poder vivir en libertad y tener acceso a cosas que en Cuba eran impensables. Su testimonio, dicen muchos usuarios, resume el sentimiento de miles de cubanos que han tenido que dejar su país para buscar una vida mejor.