Maduro celebra la Navidad diciendo que “nunca ha sido un magnate” y que Trump no puede con él

En la víspera de Nochebuena, el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, encabezó una cena navideña por “la paz y la felicidad” en la parroquia caraqueña de San Agustín, donde proclamó que “el imperialismo no puede” con su país y se presentó como “un hombre de a pie”.
Con bufanda roja, blanca y verde, rodeado de vecinos, el mandatario bailó, cantó gaitas y se tomó fotografías con los asistentes, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
“Yo no he sido ni seré jamás un magnate, yo soy como ustedes, un hombre de la calle, un hombre de a pie, un hombre de los barrios, esta es nuestra escuela, por eso es que el imperialismo no puede con nosotros”, afirmó ante sus simpatizantes.
Maduro anunció que este sería el primero de varios encuentros similares que se celebrarán “en todas las comunas del país” para promover “la paz y la felicidad de Venezuela”.
El evento, marcado por un tono festivo y populista, incluyó música tradicional y un llamado del presidente a “¡comer, bailar y gozar!”.
No es la primera vez que el mandatario venezolano se define como un hombre del pueblo y niega ser un magnate.
En 2018, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, afirmó: “Yo soy un obrero, un conductor de autobús, un hombre del pueblo, no un magnate. Yo sí estaría dispuesto a estrechar la mano de Donald Trump para discutir los asuntos de nuestra región”, dijo entonces.
Este martes 23 de diciembre, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, encabezó otro acto navideño en Caracas, donde criticó las sanciones de Estados Unidos y las recientes medidas del presidente Trump, quien anunció un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros vinculados al régimen chavista.
Horas antes, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia solicitada por el Gobierno venezolano ante las crecientes presiones de Washington.
El representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, calificó las acciones de Trump como “un crimen de agresión”, mientras el embajador estadounidense, Mike Waltz, insistió en que las sanciones buscan “privar a Maduro de financiar al Cartel de los Soles”.
El mandatario venezolano, en su ya tradicional tono desafiante, aprovechó la cena navideña para reforzar su imagen de “líder del pueblo” y proyectar una aparente normalidad en medio del aislamiento internacional y las sanciones que ahogan a la economía del país.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y social en Venezuela
¿Por qué Nicolás Maduro celebra la Navidad en Venezuela de manera anticipada?
Maduro adelantó las celebraciones navideñas en Venezuela como una estrategia política para promover un mensaje de paz y felicidad en medio de la creciente tensión con Estados Unidos. Esta medida busca proyectar una imagen de normalidad y fortalecer el apoyo popular en un contexto de aislamiento internacional y sanciones económicas.
¿Cuál es el contexto de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos?
La tensión entre Venezuela y Estados Unidos se ha intensificado debido a sanciones económicas y acusaciones de narcoterrorismo contra el régimen de Maduro. Estados Unidos ha incrementado su presión mediante el despliegue militar en el Caribe y la incautación de buques petroleros, alegando que busca frenar el narcotráfico. Maduro, por su parte, acusa a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen.
¿Qué respuesta ha dado Nicolás Maduro a las sanciones y presiones de Estados Unidos?
Nicolás Maduro ha respondido a las sanciones y presiones de Estados Unidos con desdén y desafío. Ha proyectado una imagen de resistencia y afirma que el imperialismo no puede con Venezuela, presentándose como un líder del pueblo y organizando eventos festivos para mantener el apoyo popular.
¿Qué papel juega Delcy Rodríguez en la actual situación política de Venezuela?
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, ha sido una figura clave en la actual situación política. En actos públicos, ha criticado las sanciones impuestas por Estados Unidos y ha liderado eventos navideños con un fuerte mensaje político. Además, en negociaciones con Estados Unidos, se ha propuesto su liderazgo en un posible gobierno interino, lo que muestra su importancia en la estructura de poder del régimen chavista.
