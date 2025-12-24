Maduro celebra la Navidad diciendo que “nunca ha sido un magnate” y que Trump no puede con él

En la víspera de Nochebuena, el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, encabezó una cena navideña por “la paz y la felicidad” en la parroquia caraqueña de San Agustín, donde proclamó que “el imperialismo no puede” con su país y se presentó como “un hombre de a pie”.

Con bufanda roja, blanca y verde, rodeado de vecinos, el mandatario bailó, cantó gaitas y se tomó fotografías con los asistentes, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Yo no he sido ni seré jamás un magnate, yo soy como ustedes, un hombre de la calle, un hombre de a pie, un hombre de los barrios, esta es nuestra escuela, por eso es que el imperialismo no puede con nosotros”, afirmó ante sus simpatizantes.

Maduro anunció que este sería el primero de varios encuentros similares que se celebrarán “en todas las comunas del país” para promover “la paz y la felicidad de Venezuela”.

El evento, marcado por un tono festivo y populista, incluyó música tradicional y un llamado del presidente a “¡comer, bailar y gozar!”.

No es la primera vez que el mandatario venezolano se define como un hombre del pueblo y niega ser un magnate.

En 2018, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, afirmó: “Yo soy un obrero, un conductor de autobús, un hombre del pueblo, no un magnate. Yo sí estaría dispuesto a estrechar la mano de Donald Trump para discutir los asuntos de nuestra región”, dijo entonces.

Este martes 23 de diciembre, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, encabezó otro acto navideño en Caracas, donde criticó las sanciones de Estados Unidos y las recientes medidas del presidente Trump, quien anunció un “bloqueo total y completo” a los buques petroleros vinculados al régimen chavista.

Horas antes, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia solicitada por el Gobierno venezolano ante las crecientes presiones de Washington.

El representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, calificó las acciones de Trump como “un crimen de agresión”, mientras el embajador estadounidense, Mike Waltz, insistió en que las sanciones buscan “privar a Maduro de financiar al Cartel de los Soles”.

El mandatario venezolano, en su ya tradicional tono desafiante, aprovechó la cena navideña para reforzar su imagen de “líder del pueblo” y proyectar una aparente normalidad en medio del aislamiento internacional y las sanciones que ahogan a la economía del país.