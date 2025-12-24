Celebra esta Navidad junto a El Divo: "Con amor, sentimiento, música y toda la efervescencia del champán"

Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, ya está listo para vivir una Navidad por todo lo alto y así lo hizo saber a sus seguidores a través de un emotivo y entusiasta mensaje compartido en Instagram, donde invitó a celebrar junto a él una noche especial este 24 de diciembre en Café Cantante de la Calle 8, uno de los espacios más emblemáticos de Miami.

“Falta muy poquito para celebrar nuestra Navidad y yo los espero este 24 en el Café Cantante de la Calle 8, el lugar de Los Tres de La Habana”, expresó el artista emocionado.

El cantante prometió una celebración cargada de cercanía y alegría, pensada para compartir en familia:

“Vamos a pasar una Navidad con amor, con sentimiento, con música y toda la efervescencia del champán que nos vamos a beber”, dijo, invitando a sus seguidores a sumarse a una velada inolvidable.

Con música, energía y mucho corazón, Eduardo Antonio aseguró que será “una Navidad muy especial. La cita está hecha. Este 24 de diciembre, El Divo promete convertir la Nochebuena en una verdadera fiesta llena de sentimiento, tradición y celebración.