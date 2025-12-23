"Nuestros corazones se ensanchan": polémico mensaje de DHS por Navidad

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó este martes otro polémico mensaje navideño en el que celebra la reducción de la “población ilegal” para la temporada.

“Esta Navidad, nuestros corazones se ensanchan a medida que nuestra población ilegal se reduce”, publicó el organismo en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El comentario fue interpretado como un intento de justificar las deportaciones masivas impulsadas por la actual titular del DHS, Kristi Noem, quien ha defendido una línea dura en materia migratoria desde su nombramiento por el presidente Donald Trump.

Recientemente otros mensajes similares han causado reacciones que los califican de “crueles” y “vergonzosos”, especialmente al publicarse en vísperas de la Navidad, una época asociada con la compasión y el espíritu familiar.

“El gobierno puede sostener políticas más o menos discutibles, pero no puede ser insensible a las consecuencias humanas de sus acciones”, denunció un comentario viral en respuesta al tuit oficial, calificando la publicación como “un escupitajo a la sensibilidad”.

La propia comunidad hispana en Miami, entre ellos inmigrantes cubanos, mostró reacciones divididas: mientras algunos defendieron la política de deportaciones, otros lamentaron la falta de empatía del gobierno hacia los migrantes en situación irregular.

“Lo más triste es ver a quienes llegaron huyendo de regímenes autoritarios aplaudir mensajes que degradan a otros inmigrantes”, expresó un activista cubanoamericano consultado por CiberCuba.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una disculpa formal, aunque fuentes cercanas a la agencia aseguraron que el mensaje “no reflejaba la posición institucional”, sino un “error de comunicación” del equipo digital.