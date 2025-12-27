Capturan enorme caimán en el jardín de una casa en Miami-Dade

Un caimán de gran tamaño fue visto deambulando por el jardín de una vivienda en el vecindario de Westchester, en el condado de Miami-Dade. No se reportaron heridos.

Sábado, 27 Diciembre, 2025 - 14:16

Caimán © Local 10/Captura de pantalla
Caimán Foto © Local 10/Captura de pantalla

Un caimán de gran tamaño fue retirado el viernes por agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) después de ser visto deambulando por el jardín delantero de una vivienda en el vecindario de Westchester, en el condado de Miami-Dade.

Armando Rodríguez, un cubano residente del área, contó al canal Local 10 que su hijo observó al reptil a través de las cámaras de seguridad y lo describió como “¡realmente grande!”.

De inmediato, Rodríguez llamó al 911 para reportar el incidente.

Los agentes de la FWC acudieron al lugar y, tras varios intentos, lograron controlar al animal.

El caimán fue asegurado con cinta alrededor del hocico —formando una U para evitar mordidas— antes de ser retirado del vecindario.

Según las autoridades, el área de Westchester cuenta con varios canales y cuerpos de agua conectados, lo que facilita el desplazamiento de caimanes hacia zonas residenciales, especialmente en temporadas de calor o lluvias.

El incidente no dejó personas heridas, aunque los vecinos aseguraron haberse llevado un gran susto al ver al enorme reptil tan cerca de sus hogares.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

