“Nada es imposible”: Cubanos piden por Navidad un Bukele para la isla

Varios cubanos han pedido un liderazgo al estilo Nayib Bukele en la isla tras la publicación de un mensaje navideño del presidente salvadoreño
Bukele ha mostrado imágenes de las celebraciones en el centro histórico de San Salvador explicando los esfuerzos de su gobierno para recuperarlo.
“El Salvador siempre fue un país subdesarrollado, pero el peor lugar, el más peligroso, abandonado y golpeado, era el Centro Histórico de San Salvador”, dijo.
Bukele relató que el centro histórico “fue una zona destruida por terremotos, una guerra civil, décadas de desorden y más de 30 años de pandillas”, sin embargo, pese a que “recuperarlo es mucho más caro y difícil que simplemente desarrollar un área nueva”, su gobierno se lo ha propuesto como “una muestra clara e innegable del renacimiento de El Salvador”.
La publicación del polémico presidente salvadoreño, criticado por su deriva autoritaria pero alabado por sus logros en materia de seguridad y economía, ha sido comentada por decenas de cubanos que desean una administración similar para la isla.
“Cuando no se roba el dinero alcanza, la mejor frase dicha por Bukele, el mejor presidente de todos los tiempos. Bendiciones para él, ojalá un día mi Cuba tenga un presidente que sea al menos la mitad de como es él. Felicidades Salvador”, dijo Elsy Candelario.
Lo más leído hoy:
Por su parte, Ileana Molina opina que El Salvador “necesitaba de alguien q se sintiera q esa tierra pertenece a su pueblo… y no a los tiranos y pandilleros”
“Para mi está claro y el q no quiera entenderlo pues que se analice… Alguien como Bukele se necesita en Cuba y punto”, añadió.
“Yo espero en Dios un día envíe en dirigente como tú a mi Cuba. Con tus mismas ideas, si dios te envió a ti (Bukele) a El Salvador… espero lo haga en los países como mi Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, México, Corea… Países donde estos gobiernos corruptos han provocado miseria total”, comentó Yassu Ríos.
Por su parte, Madelyn Perera se preguntó si “¿podremos tener esperanzas de algo tan bello como eso en nuestro país Cuba?”.
¿Autoritarismo bueno?
En agosto pasado, El Salvador aprobó -sin debate y por abrumadora mayoría oficialista- una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende la duración del mandato presidencial y elimina la segunda vuelta electoral.
Se trata de una transformación radical del sistema político salvadoreño, que elimina los últimos frenos legales a la permanencia indefinida de Nayib Bukele en el poder, y que ha sido calificada por la oposición y por varias organizaciones internacionales como un paso inequívoco hacia el autoritarismo.
Desde su llegada al poder en 2019, Nayib Bukele ha gozado de un respaldo masivo.
Su guerra contra las pandillas, implementada bajo un régimen de excepción desde 2022, ha sido celebrada por amplios sectores de la población por su eficacia en la reducción de homicidios.
El Salvador ha pasado de estar entre los países más violentos del mundo a ser uno de los más seguros, según cifras oficiales.
Sin embargo, esta seguridad ha tenido un alto costo en materia de derechos humanos.
Decenas de miles de personas han sido detenidas sin pruebas concluyentes ni procesos judiciales adecuados.
Las condiciones en centros penitenciarios como el CECOT han sido descritas como inhumanas por diversas organizaciones.
Bukele ha respondido con desprecio a las críticas: “¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, dijo en enero de 2025.
Preguntas frecuentes sobre el deseo de un liderazgo al estilo Bukele en Cuba
¿Por qué algunos cubanos piden un liderazgo similar al de Nayib Bukele para Cuba?
Algunos cubanos piden un liderazgo al estilo de Nayib Bukele debido a sus logros en materia de seguridad y economía en El Salvador, lo que contrasta con las dificultades económicas y la inseguridad en Cuba. Muchos ven en Bukele un ejemplo de cómo el liderazgo fuerte puede transformar un país marcado por el desorden y la violencia.
¿Qué cambios ha implementado Bukele en El Salvador que son atractivos para los cubanos?
Bukele ha implementado cambios significativos en El Salvador, como la reducción de la violencia y el renacimiento del centro histórico de San Salvador. Estas acciones han mejorado la seguridad y la economía, lo que es atractivo para los cubanos que desean mejoras similares en su país.
¿Existen críticas hacia el gobierno de Bukele que los cubanos deberían considerar?
Sí, a pesar de sus logros, Bukele ha sido criticado por su deriva autoritaria, especialmente tras la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Esta medida ha sido vista como un paso hacia el autoritarismo, y es importante que los cubanos consideren el balance entre seguridad y derechos humanos.
¿Qué impacto tiene el ejemplo de Bukele en el debate sobre la criminalidad en Cuba?
El ejemplo de Bukele impacta en el debate sobre la criminalidad en Cuba al ofrecer un modelo de mano dura contra el crimen, que muchos cubanos ven como necesario ante el aumento de delitos en la isla. La comparación con El Salvador resalta la percepción de ineficacia del sistema cubano para contener el delito y garantizar justicia.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.