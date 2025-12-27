“Nada es imposible”: Cubanos piden por Navidad un Bukele para la isla

Varios cubanos han pedido un liderazgo al estilo Nayib Bukele en la isla tras la publicación de un mensaje navideño del presidente salvadoreño

Bukele ha mostrado imágenes de las celebraciones en el centro histórico de San Salvador explicando los esfuerzos de su gobierno para recuperarlo.

“El Salvador siempre fue un país subdesarrollado, pero el peor lugar, el más peligroso, abandonado y golpeado, era el Centro Histórico de San Salvador”, dijo.

Bukele relató que el centro histórico “fue una zona destruida por terremotos, una guerra civil, décadas de desorden y más de 30 años de pandillas”, sin embargo, pese a que “recuperarlo es mucho más caro y difícil que simplemente desarrollar un área nueva”, su gobierno se lo ha propuesto como “una muestra clara e innegable del renacimiento de El Salvador”.

La publicación del polémico presidente salvadoreño, criticado por su deriva autoritaria pero alabado por sus logros en materia de seguridad y economía, ha sido comentada por decenas de cubanos que desean una administración similar para la isla.

“Cuando no se roba el dinero alcanza, la mejor frase dicha por Bukele, el mejor presidente de todos los tiempos. Bendiciones para él, ojalá un día mi Cuba tenga un presidente que sea al menos la mitad de como es él. Felicidades Salvador”, dijo Elsy Candelario.

Lo más leído hoy:

Por su parte, Ileana Molina opina que El Salvador “necesitaba de alguien q se sintiera q esa tierra pertenece a su pueblo… y no a los tiranos y pandilleros”

“Para mi está claro y el q no quiera entenderlo pues que se analice… Alguien como Bukele se necesita en Cuba y punto”, añadió.

“Yo espero en Dios un día envíe en dirigente como tú a mi Cuba. Con tus mismas ideas, si dios te envió a ti (Bukele) a El Salvador… espero lo haga en los países como mi Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, México, Corea… Países donde estos gobiernos corruptos han provocado miseria total”, comentó Yassu Ríos.

Por su parte, Madelyn Perera se preguntó si “¿podremos tener esperanzas de algo tan bello como eso en nuestro país Cuba?”.

¿Autoritarismo bueno?

En agosto pasado, El Salvador aprobó -sin debate y por abrumadora mayoría oficialista- una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende la duración del mandato presidencial y elimina la segunda vuelta electoral.

Se trata de una transformación radical del sistema político salvadoreño, que elimina los últimos frenos legales a la permanencia indefinida de Nayib Bukele en el poder, y que ha sido calificada por la oposición y por varias organizaciones internacionales como un paso inequívoco hacia el autoritarismo.

Desde su llegada al poder en 2019, Nayib Bukele ha gozado de un respaldo masivo.

Su guerra contra las pandillas, implementada bajo un régimen de excepción desde 2022, ha sido celebrada por amplios sectores de la población por su eficacia en la reducción de homicidios.

El Salvador ha pasado de estar entre los países más violentos del mundo a ser uno de los más seguros, según cifras oficiales.

Sin embargo, esta seguridad ha tenido un alto costo en materia de derechos humanos.

Decenas de miles de personas han sido detenidas sin pruebas concluyentes ni procesos judiciales adecuados.

Las condiciones en centros penitenciarios como el CECOT han sido descritas como inhumanas por diversas organizaciones.

Bukele ha respondido con desprecio a las críticas: “¿Sabe qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, dijo en enero de 2025.