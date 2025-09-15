EE.UU. amenaza a migrantes ilegales con deportación a terceros países: Estos son los terribles destinos

Vídeos relacionados:

El brutal asesinato de un gerente de motel en Dallas, cometido por el cubano Yordanis Cobos-Martínez, ha sido utilizado por el presidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para endurecer su discurso contra la inmigración ilegal y justificar una medida extrema como es la de deportar a indocumentados a países que no son los suyos de origen.

La Corte Suprema ya avaló esta política en junio, abriendo la puerta a que cientos de migrantes, incluidos cubanos rechazados por La Habana, sean enviados a naciones donde los espera el aislamiento, la violencia o la cárcel.

Los destinos del miedo

En su última declaración, el DHS enumeró los lugares donde podrían terminar migrantes como Cobos:

Esuatini : la última monarquía absoluta de África, gobernada por el rey Mswati III desde 1986. Un país empobrecido, sin partidos políticos libres y con protestas reprimidas a sangre y fuego. Para un cubano, el destierro a Esuatini significa caer en un rincón desconocido del mundo, sin redes de apoyo y bajo un régimen represivo.

: la última monarquía absoluta de África, gobernada por el rey Mswati III desde 1986. Un país empobrecido, sin partidos políticos libres y con protestas reprimidas a sangre y fuego. Para un cubano, el destierro a Esuatini significa caer en un rincón desconocido del mundo, sin redes de apoyo y bajo un régimen represivo. Uganda : señalado por organismos internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y persecución contra minorías. El país se ha convertido en símbolo de represión estatal, donde los migrantes corren el riesgo de ser invisibles y vulnerables frente a abusos.

: señalado por organismos internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y persecución contra minorías. El país se ha convertido en símbolo de represión estatal, donde los migrantes corren el riesgo de ser invisibles y vulnerables frente a abusos. Sudán del Sur : una nación marcada por la guerra civil, la hambruna y una de las peores crisis humanitarias del planeta. Ser enviado allí es prácticamente una condena a la miseria, sin vínculos culturales ni posibilidad real de rehacer la vida.

: una nación marcada por la guerra civil, la hambruna y una de las peores crisis humanitarias del planeta. Ser enviado allí es prácticamente una condena a la miseria, sin vínculos culturales ni posibilidad real de rehacer la vida. CECOT (El Salvador): la megacárcel de máxima seguridad construida por Nayib Bukele, donde miles de pandilleros cumplen condenas bajo condiciones extremas. Migrantes con historial criminal podrían ser trasladados a este complejo, lo que equivale a desaparecer en una prisión temida incluso dentro de América Latina.

Cubanos atrapados en el limbo

Cuba se niega sistemáticamente a recibir a sus ciudadanos con antecedentes penales graves, lo que deja a decenas de cubanos indocumentados atrapados en un limbo legal. Bajo Trump, ese vacío se está llenando con destinos que parecen sacados de una pesadilla.

Ya hay un precedente. En julio, un cubano condenado por asesinato en primer grado y vinculado a la pandilla Latin Kings fue deportado a Esuatini junto a otros cuatro migrantes calificados por el DHS como “monstruos depravados”. El hombre cumple ahora aislamiento en una prisión africana, lejos de su familia y sin garantía de repatriación.

Organizaciones de derechos humanos advierten que esta práctica viola principios básicos de protección internacional, al exponer a personas a contextos de violencia, pobreza extrema y represión.

Una política con rostro humano

Para los migrantes cubanos, la amenaza no es solo la deportación, sino el destierro a lugares donde no existen lazos familiares ni comunitarios. Muchos de ellos llegaron a Estados Unidos buscando refugio frente a la crisis de la isla; ahora enfrentan la posibilidad de ser enviados a rincones donde la supervivencia es incierta y la dignidad queda reducida a cero.

El caso de Cobos ha servido como catalizador político, pero la medida no distingue entre criminales violentos y quienes simplemente entraron de forma irregular al país. El resultado es el mismo: el riesgo de que un cubano sea arrancado de su vida en EE.UU. para acabar en una celda en El Salvador o perdido en un país africano donde nadie habla su idioma ni comparte su historia.