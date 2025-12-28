Mercado cambiario informal sin sobresaltos en Cuba este domingo

El mercado cambiario informal en Cuba muestra este domingo 28 de diciembre de 2025 un comportamiento estable, sin variaciones significativas en las principales divisas frente al peso cubano (CUP), tras varios días de relativa calma.

De acuerdo con las referencias más recientes del mercado informal, las tasas de cambio se mantienen en los siguientes valores:

Dólar estadounidense (USD): 435 CUP

Euro (EUR): 480 CUP

Moneda Libremente Convertible (MLC): 400 CUP

El euro continúa siendo la divisa con mayor valor, mientras que el dólar se sostiene por encima de los 430 pesos cubanos. Por su parte, el MLC permanece por debajo del dólar, aunque muy distante de la tasa oficial establecida por el Estado.

La ausencia de movimientos bruscos este domingo contrasta con semanas anteriores marcadas por la volatilidad, aunque analistas advierten que la estabilidad sigue siendo frágil, en un contexto de escasez de divisas, inflación persistente y una economía interna severamente deteriorada.

A pesar de la calma momentánea, el mercado informal continúa siendo el principal referente para la población, ante la limitada oferta oficial de monedas extranjeras y las restricciones impuestas por el sistema bancario estatal.