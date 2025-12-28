Mercado cambiario informal sin sobresaltos en Cuba este domingo

El mercado cambiario informal en Cuba muestra este domingo 28 de diciembre de 2025 un comportamiento estable, sin variaciones significativas en las principales divisas frente al peso cubano (CUP), tras varios días de relativa calma.
De acuerdo con las referencias más recientes del mercado informal, las tasas de cambio se mantienen en los siguientes valores:
Dólar estadounidense (USD): 435 CUP
Euro (EUR): 480 CUP
Moneda Libremente Convertible (MLC): 400 CUP
El euro continúa siendo la divisa con mayor valor, mientras que el dólar se sostiene por encima de los 430 pesos cubanos. Por su parte, el MLC permanece por debajo del dólar, aunque muy distante de la tasa oficial establecida por el Estado.
Lo más leído hoy:
La ausencia de movimientos bruscos este domingo contrasta con semanas anteriores marcadas por la volatilidad, aunque analistas advierten que la estabilidad sigue siendo frágil, en un contexto de escasez de divisas, inflación persistente y una economía interna severamente deteriorada.
A pesar de la calma momentánea, el mercado informal continúa siendo el principal referente para la población, ante la limitada oferta oficial de monedas extranjeras y las restricciones impuestas por el sistema bancario estatal.
Preguntas Frecuentes sobre el Mercado Cambiario Informal en Cuba
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en el mercado informal cubano?
El dólar estadounidense (USD) se cotiza actualmente a 435 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de Cuba. Esta tasa muestra una relativa estabilidad en comparación con semanas anteriores, aunque se debe tener en cuenta la volatilidad característica del mercado.
¿Cómo se compara el valor del euro con el del dólar en el mercado informal cubano?
En el mercado informal cubano, el euro (EUR) se cotiza a 480 pesos cubanos (CUP), lo que lo convierte en la divisa con mayor valor frente al dólar, que se valora en 435 CUP. Esta diferencia refleja la debilidad del peso cubano y la preferencia por divisas más fuertes como el euro.
¿Cuál es el valor actual de la Moneda Libremente Convertible (MLC) en el mercado informal?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se cotiza a 400 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Aunque se encuentra por debajo del dólar, su valor ha mostrado incrementos significativos en el pasado, reflejando la complejidad del entorno económico cubano.
¿Por qué el mercado informal de divisas en Cuba es tan relevante?
El mercado informal de divisas en Cuba es el principal referente para la población debido a la limitada oferta oficial de monedas extranjeras y las restricciones del sistema bancario estatal. La escasez de divisas, sumada a la inflación y el deterioro económico, obliga a los cubanos a recurrir a este mercado para satisfacer sus necesidades diarias.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.