Sorpresivo incremento de una de las divisas en el mercado informal en Cuba: ¿Cuánto vale el dólar?

El dólar estadounidense se cotiza este 25 de diciembre de 2025, a 435 pesos cubanos (CUP), según el observatorio independiente elToque. Su precio bajó en cinco pesos este día de Navidad.

La divisa norteamericana mantiene su posición como la moneda más buscada en la isla, impulsada por la falta de liquidez en efectivo y el deterioro del poder del peso cubano. Sin embargo, hay otra moneda que se está fortaleciendo.

El euro se mantiene en 480 CUP. Su estabilidad lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan proteger sus ahorros.

Mientras tanto, la Moneda Libremente Convertible (MLC), usada en las tiendas estatales, tuvo un sorpresivo incremento de 30 pesos. Se comercializa hoy a 380 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba. Jueves, 25 Diciembre, 2025 - 06:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 380 CUP