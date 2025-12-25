Sorpresivo incremento de una de las divisas en el mercado informal en Cuba: ¿Cuánto vale el dólar?

El dólar estadounidense se cotiza este 25 de diciembre de 2025, a 435 pesos cubanos (CUP), según el observatorio independiente elToque. Su precio bajó en cinco pesos este día de Navidad.
La divisa norteamericana mantiene su posición como la moneda más buscada en la isla, impulsada por la falta de liquidez en efectivo y el deterioro del poder del peso cubano. Sin embargo, hay otra moneda que se está fortaleciendo.
El euro se mantiene en 480 CUP. Su estabilidad lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan proteger sus ahorros.
Mientras tanto, la Moneda Libremente Convertible (MLC), usada en las tiendas estatales, tuvo un sorpresivo incremento de 30 pesos. Se comercializa hoy a 380 CUP.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba. Jueves, 25 Diciembre, 2025 - 06:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP
Lo más leído hoy:
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 380 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba
¿Cuál es el valor del dólar estadounidense en el mercado informal cubano actualmente?
El dólar estadounidense se cotiza a 435 pesos cubanos (CUP) este 25 de diciembre de 2025, según el observatorio independiente elToque. Esta cifra representa una ligera disminución respecto a días anteriores, pero la divisa sigue siendo la más demandada en la isla debido a la falta de liquidez y el deterioro del peso cubano.
¿Cómo se ha comportado el precio del euro en el mercado informal de Cuba?
El euro se mantiene en 480 pesos cubanos (CUP), lo que lo convierte en una opción estable y atractiva para aquellos que buscan proteger sus ahorros. Su valor refleja su fortaleza frente al peso cubano, consolidándose como una alternativa para quienes realizan transacciones con Europa.
¿Cuánto vale la Moneda Libremente Convertible (MLC) en el mercado informal cubano?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) experimentó un sorpresivo incremento de 30 pesos y se comercializa hoy a 380 CUP. Este aumento indica una variación notable en un corto período, lo que podría reflejar cambios en la demanda o en las políticas económicas relacionadas con su uso en las tiendas estatales.
¿Por qué el dólar sigue siendo la divisa más buscada en Cuba?
El dólar sigue siendo la divisa más buscada debido a la falta de liquidez en efectivo y al deterioro del poder del peso cubano. Los cubanos recurren al dólar como un refugio de valor y para realizar transacciones cotidianas en un contexto de escasez económica y alta inflación.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.