MLC rompe récord histórico en mercado informal y tasa flotante del régimen sigue de adorno

El mercado informal de divisas en Cuba inició la semana con un nuevo sacudón: la Moneda Libremente Convertible (MLC) escaló hasta los 350 pesos cubanos (CUP), marcando un récord histórico y confirmando su papel como termómetro de la crisis económica.

Mientras tanto, el dólar estadounidense (USD) y el euro (EUR) se mantuvieron sin variaciones, en 440 y 480 CUP, respectivamente.

El alza del MLC refleja la desconfianza generalizada hacia la política monetaria del gobierno y la falta de acceso real a divisas en efectivo, a pesar de la entrada en vigor del nuevo esquema de tasa flotante oficial anunciado por el Banco Central de Cuba (BCC) el pasado 18 de diciembre.

Lunes, 22 Diciembre, 2025

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 440 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 350 CUP

El incremento de la moneda digital usada en las tiendas estatales en divisas se produce en medio de la persistente escasez de efectivo, la inflación disparada y la incertidumbre que ha generado el nuevo sistema cambiario.

Aunque el BCC presentó la tasa flotante como una reforma “para reflejar las condiciones reales del mercado”, la medida no ha tenido un impacto tangible en la población.

Las restricciones para comprar divisas en los bancos y CADECA, sumadas a la baja disponibilidad de dólares y euros, han desplazado la demanda hacia el MLC, que ahora cotiza más alto que nunca.

Tasa oficial al cierre del 21 de diciembre (CADECA)

Según las casas de cambio estatales, las tasas de venta este domingo eran las siguientes: 1 USD = 432,48 CUP; 1 EUR = 506,52 CUP.

Estas cifras confirman que el nuevo esquema de “tasa flotante” no compite realmente con el mercado informal, sino que lo imita y lo legitima.

Tras años de negar la existencia del mercado negro, el régimen cubano ahora publica valores que se acercan a los del observatorio independiente elTOQUE, sin resolver la causa de fondo: la falta de liquidez.

Desconfianza, inflación y especulación

Cada vez que el gobierno de Miguel Díaz-Canel anuncia una nueva medida económica —como la reforma monetaria o la tasa flotante—, el mercado informal reacciona anticipando una devaluación del peso cubano.

Los cambistas, microempresarios y ciudadanos que poseen divisas prefieren retenerlas, esperando un aumento de precios.

Esa especulación, sumada al pánico por la inflación y la escasez de efectivo, empuja el valor del MLC más rápido que el de otras monedas, convirtiéndolo en el termómetro más sensible de la desconfianza económica.

En redes sociales, la publicación de las tasas oficiales ha generado una ola de críticas e ironías. “Tanto criticar al Toque para terminar igual”, escribió un usuario en referencia al portal independiente que desde hace años marca las referencias del mercado informal.

Otros reclamaron que “publican cifras, pero nadie puede comprar”, aludiendo a la imposibilidad práctica de acceder a divisas en los bancos cubanos.

La tasa flotante: Más maquillaje que reforma

El sistema de tres segmentos —1x24 para operaciones estatales, 1x120 para empresas con ingresos externos y una tasa flotante para ciudadanos y Mipymes— no ha resuelto las distorsiones del mercado.

En la práctica, la tasa “flota” en los papeles, pero permanece inmóvil ante la realidad del desabastecimiento y la falta de dólares en circulación.

Mientras tanto, el peso cubano sigue perdiendo valor adquisitivo. Con salarios que promedian los 4,000 CUP mensuales, equivalentes a menos de 10 dólares al tipo de cambio informal, la población cubana continúa dependiendo de las remesas, los pagos digitales y las redes de cambistas para sobrevivir.

Conclusión: El mercado informal manda

La subida del MLC a 350 CUP no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo de una política monetaria sin credibilidad y de un sistema bancario paralizado por la falta de divisas.

La llamada “tasa flotante” del BCC busca aparentar control estatal sobre la política monetaria y cambiaria, pero en esencia reconoce el poder del mercado paralelo, al que durante años el régimen calificó como ilegal.

Mientras el Estado mantenga el control sobre la oferta de divisas y no libere un verdadero mercado cambiario, el peso cubano seguirá cayendo, y el MLC —creado por el propio régimen— continuará marcando el precio real de la economía en la calle.