Una moneda vuelve a dispararse en el mercado informal en Cuba y deja a muchos con la boca abierta

El dólar estadounidense amaneció este 26 de diciembre a 435 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según la tasa publicada por elTOQUE.

La divisa norteamericana mantiene precio estable en los días recientes. Sigue a un alto valor, impulsada por la escasez de billetes y la alta demanda entre la población.

El euro se cotiza a 480 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte en el mercado paralelo. Su valor continúa por encima del dólar y refleja el incremento de operaciones y transacciones privadas que utilizan la moneda europea como referencia de estabilidad.

La sorpresa de esta jornada la impone el MLC (Moneda Libremente Convertible) que marca un récord. Su valor asciende a 410 CUP, lo que representa 30 pesos más que el día anterior. Todavía mantiene un leve rezago frente al dólar y el euro.

Evolución de la tasa de cambio

elToque

Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 26 Diciembre, 2025 - 07:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 410 CUP

Billetes disponibles y equivalencias en pesos cubanos (CUP):

Dólar (USD):

$1 → 435 CUP

$5 → 2,175 CUP

$10 → 4,350 CUP

$20 → 8,700 CUP

$50 → 21,750 CUP

$100 → 43,500 CUP

Euro (EUR):