Una moneda vuelve a dispararse en el mercado informal en Cuba y deja a muchos con la boca abierta

El dólar estadounidense amaneció este 26 de diciembre a 435 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según la tasa publicada por elTOQUE.
La divisa norteamericana mantiene precio estable en los días recientes. Sigue a un alto valor, impulsada por la escasez de billetes y la alta demanda entre la población.
El euro se cotiza a 480 CUP, consolidándose como la moneda más fuerte en el mercado paralelo. Su valor continúa por encima del dólar y refleja el incremento de operaciones y transacciones privadas que utilizan la moneda europea como referencia de estabilidad.
La sorpresa de esta jornada la impone el MLC (Moneda Libremente Convertible) que marca un récord. Su valor asciende a 410 CUP, lo que representa 30 pesos más que el día anterior. Todavía mantiene un leve rezago frente al dólar y el euro.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba. Viernes, 26 Diciembre, 2025 - 07:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 410 CUP
Billetes disponibles y equivalencias en pesos cubanos (CUP):
Dólar (USD):
- $1 → 435 CUP
- $5 → 2,175 CUP
- $10 → 4,350 CUP
- $20 → 8,700 CUP
- $50 → 21,750 CUP
- $100 → 43,500 CUP
Euro (EUR):
- €5 → 2,400 CUP
- €10 → 4,800 CUP
- €20 → 9,600 CUP
- €50 → 24,000 CUP
- €100 → 48,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre la situación de las divisas en el mercado informal cubano
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en el mercado informal de Cuba?
El dólar estadounidense se cotiza actualmente a 435 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Esta tasa ha sido estable en los días recientes, reflejando la alta demanda y la escasez de billetes en circulación.
¿Por qué el euro es la moneda más fuerte en el mercado paralelo cubano?
El euro se cotiza a 480 pesos cubanos (CUP), consolidándose como la moneda más fuerte debido al incremento de operaciones y transacciones privadas que lo utilizan como referencia de estabilidad. Su valor continúa por encima del dólar, lo que lo hace atractivo para quienes realizan transacciones o reciben ingresos desde Europa.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y cuál es su valor actual?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) es una divisa utilizada en las tiendas estatales de Cuba que venden productos en divisas. En el mercado informal, el MLC se cotiza actualmente a 410 pesos cubanos (CUP), mostrando un incremento reciente de 30 pesos respecto al día anterior.
¿Qué factores están impulsando el alto valor de las divisas en Cuba?
El alto valor de las divisas en Cuba está impulsado por la escasez de billetes y la alta demanda entre la población. La inflación y la falta de liquidez en efectivo también juegan un papel importante en la devaluación del peso cubano frente a estas monedas.
