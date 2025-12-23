Quieto en base todo el mundo: Así amanece el mercado informal de divisas en Cuba 

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este martes sin cambios, en una jornada de aparente estabilidad luego de varios días de tensión cambiaria.

Según los datos actualizados por el observatorio independiente elTOQUE, el dólar estadounidense (USD) se mantiene en 440 pesos cubanos (CUP), el euro (EUR) en 480 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) en 350 CUP, su máximo histórico alcanzado este lunes.

“Quieto en base” para todas las divisas esta jornada: ninguna se mueve. Ni compradores ni vendedores parecen dispuestos a modificar precios en vísperas de las celebraciones de fin de año, aunque el ambiente económico sigue marcado por la incertidumbre y la escasez.

Martes, 23 Diciembre, 2025

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 440 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 350 CUP

La quietud de este martes contrasta con el repunte del MLC registrado el día anterior, cuando la moneda digital usada en las tiendas estatales rompió récords y consolidó su posición como refugio financiero frente a la devaluación del peso cubano.

Expertos consultados atribuyen la estabilidad temporal a un efecto de contención tras el anuncio de la tasa flotante oficial del Banco Central de Cuba (BCC), que aún no logra modificar el comportamiento del mercado informal.

“Los cubanos siguen comprando divisas por fuera del sistema bancario porque no confían en las tasas oficiales ni en la disponibilidad de efectivo”, explicó un economista independiente.

En las calles, la demanda de dólares y euros continúa elevada, pero la falta de liquidez y los controles estatales para adquirir divisas empujan a muchos a operar con MLC, la moneda electrónica que alcanzó este lunes su máximo histórico.

Calma tensa antes del cierre del año

Aunque la jornada transcurre sin sobresaltos, los analistas prevén que el mercado vuelva a moverse en los próximos días, impulsado por el aumento de remesas y el gasto previo al fin de año.

Por ahora, el mercado informal cubano se mantiene “quieto en base”, pero con el bate en alto, a la espera de la próxima jugada del gobierno o de un nuevo salto en las cotizaciones que movilice a todos los jugadores.