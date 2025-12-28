¡Se salva el San Carlos! Jueza detiene la venta del histórico símbolo del exilio cubano en Cayo Hueso

Vídeos relacionados:

Una jueza del condado Miami-Dade detuvo la venta del histórico Instituto San Carlos de Cayo Hueso y ordenó la revisión del caso, en una decisión considerada una victoria clave para la preservación del patrimonio cubano en Estados Unidos.

El fallo, emitido el 24 de diciembre por la jueza Mavel Ruiz, paraliza las maniobras legales que buscaban subastar el edificio histórico, símbolo del legado patriótico y cultural de la emigración cubana desde el siglo XIX, informó el periodista Wilfredo Cancio Isla en el medio Café Fuerte.

La decisión judicial favorece a la junta directiva del Instituto San Carlos, que pidió intervenir en la demanda civil sobre el derecho de propiedad del inmueble, valorado en unos cuatro millones de dólares.

La ciudadana estadounidense Marilyn Wiederspan reclamaba que el edificio fuese embargado y vendido para compensar un fallo judicial de 63,6 millones de dólares dictado en 2012, alegando que pertenece a la República de Cuba.

Sin embargo, la jueza Ruiz consideró que el Instituto San Carlos ha demostrado tener “derecho legítimo a intervenir” en el proceso.

El fallo precisa que la intervención de los representantes del Instituto puede producirse con el fin de anular la ejecución del embargo o impedir que cualquier sentencia futura afecte la propiedad.

Lo más leído hoy:

Según la escritura de la propiedad, levantada en un terreno adquirido por tabaqueros exiliados cubanos durante la época colonial, el Instituto San Carlos posee el título equitativo y es el beneficiario legítimo desde su fundación.

La República de Cuba figura solo como trustee o fideicomisario, no como propietaria, aclara la sentencia.

“Este fallo es el mejor regalo de Navidad que podía entregar un tribunal estadounidense al pueblo cubano y a su comunidad exiliada”, declaró el abogado Rafael Peñalver, presidente de la junta fideicomisaria del San Carlos, una instalación levantada completamente con materiales procedentes de la isla.

Peñalver adelantó que el equipo legal presentará nuevas mociones y declaraciones juradas para consolidar la defensa del inmueble, que atesora, por ejemplo, la bandera que ondeó sobre el Morro de La Habana el 20 de mayo de 1902, cuando se fundó la República de Cuba.

El letrado también cuestionó las irregularidades en la demanda de Wiederspan, representada por los abogados William Sánchez y Milton Fuentes.

El reclamo de Wiederspan se ampara en una excepción de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA), que permite demandas contra Estados designados como patrocinadores del terrorismo.

No obstante, la víctima del caso, el teniente José Velázquez Fernández, fue ejecutado en 1959, cuando Cuba aún no tenía esa designación (que se aplicó en 1982), por lo que los fundamentos del reclamo son cuestionables.

El Departamento de Justicia (DOJ), con apoyo del Departamento de Estado, pidió anular la sentencia y bloquear cualquier embargo sobre bienes cubanos en Estados Unidos, alegando falta de jurisdicción en el fallo original.

Fundado el 11 de noviembre de 1871 por exiliados cubanos para promover la independencia de la isla del dominio español, el Instituto San Carlos es la institución cubana más antigua en territorio estadounidense y un punto de referencia de la historia del exilio.

Su sede, ubicada en la calle Duval, en el corazón de Cayo Hueso, fue reconstruida en 1924 y ha sido escenario de encuentros históricos, incluyendo las visitas de José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo.

En su teatro, Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892.

En 1902, los tabaqueros también festejaron allí la fundación de la República.

El Instituto San Carlos es una visita obligada para los cubanos que visitan Cayo Hueso. Este centro también resguarda la famosa escultura en bronce del padre Félix Varela, creada por el artista cubano Gay García.