¡Todas quieren un gringo así! Le pidió matrimonio lo más cerca de Cuba que pudo y dos años después le trajo a su hija a EE.UU.

Una historia de amor y esperanza ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales. Una cubana identificada en TikTok como @hildacuba66 compartió un emotivo video donde recuerda el día en que su pareja le pidió matrimonio en el famoso punto turístico de Cayo Hueso, conocido por el cartel que marca “90 Miles to Cuba”.

“Me pidió matrimonio en el punto más cercano a mi Cuba. Él sabía que lo más amaba se encontraba en ese país: mi hija. Dos años más tarde se fue a Cuba y me la trajo”, escribió la mujer en el video, que acumula miles de visualizaciones y comentarios.

En la grabación, la pareja aparece sonriente junto al icónico monumento del Southernmost Point, el extremo más al sur de Estados Unidos continental.

Para muchos cubanos, ese sitio simboliza la cercanía y la distancia emocional con la isla, separada apenas por 90 millas de mar, pero por décadas de separación familiar y restricciones migratorias.

El gesto del hombre, que decidió viajar a Cuba para reunificar a la madre con su hija, ha sido aplaudido por cientos de usuarios que destacaron el valor y la empatía detrás de su acción. “No hay amor más grande que devolverle una hija a su madre”, comentó una usuaria emocionada.

La historia, que combina romance, nostalgia y esperanza, se suma a las muchas vivencias que reflejan el desarraigo y las barreras que enfrentan las familias cubanas separadas por la migración, pero también la fuerza del amor que logra reunirlas a pesar de la distancia.